 Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela
Nacionales

Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.

La Cancillería guatemalteca detalló que tiene constancia de 26 connacionales radicados en territorio venezolano.

Compartir:
Explosiones en Caracas, Venezuela, por ataque de EE. UU., EFE
Explosiones en Caracas, Venezuela, por ataque de EE. UU. / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala emitió este sábado una alerta para sus ciudadanos residentes en Venezuela, instándoles a tomar precauciones tras la operación militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La Cancillería guatemalteca detalló que tiene constancia de 26 connacionales radicados en territorio venezolano, quienes, según los reportes oficiales, se encuentran en buen estado.

No obstante, ante el complejo escenario de seguridad, el Ejecutivo de Bernardo Arévalo de León ha dispuesto canales de comunicación directa para facilitar la asistencia consular de emergencia, un apoyo que se canalizará a través de las secciones consulares en Ciudad de Panamá y Bogotá.

"Reiteramos nuestro compromiso de brindar acompañamiento y asistencia dentro de nuestras competencias", señaló la institución, facilitando los números de emergencia +507 6892-0971 (Panamá) y +57 311 2228161 (Colombia)".

FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.

Por medio de su red social Truth Social, Donald Trump reveló al mundo la primera fotografía verídica en la que se ve a Nicolás Maduro con los ojos cubiertos y escoltado por oficiales de la DEA.

Guatemala llama a cesar acciones unilaterales en Venezuela

El presidente Bernardo Arévalo de León hizo un llamado a través de sus canales oficiales para "cesar cualquier acción militar unilateral" y apegarse a los principios de la Carta de la ONU.

"La paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir", enfatizó el mandatario.

Esta reacción ocurre luego de que Guatemala expresara su "profunda preocupación" por el uso de la fuerza en la región, subrayando que, pese a su relación con Washington, debe prevalecer el respeto a la soberanía y la integridad territorial para evitar una mayor escalada de violencia.

"Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias", subrayó.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

En Portada

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transiciónt
Internacionales

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición

11:15 AM, Ene 03
Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.t
Nacionales

Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras operación militar de EE.UU.

11:06 AM, Ene 03
FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.t
Internacionales

FOTO: Sale a la luz la primera imagen real de Maduro capturado por EE. UU.

10:40 AM, Ene 03
Famosos venezolanos reaccionan ante la captura de Nicolás Madurot
Farándula

Famosos venezolanos reaccionan ante la captura de Nicolás Maduro

08:44 AM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos