 Guatemala se pronuncia sobre situación en Venezuela
Nacionales

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuela

"Guatemala reitera su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar", expresó la Cancillería.

minex-sede-emisoras-unidas.webp
El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció sobre la situación que se presenta este sábado 3 de enero en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue capturado en medio de una operación coordinada por Estados Unidos.

La oficina resaltó que se "observa con profunda preocupación" la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas.

"Guatemala reitera su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral", expresó.

De igual forma, el Ejecutivo reafirmó su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias.

Maduro y Flores serán juzgados en EE. UU. por narcoterrorismo

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York", 

escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EE.UU.

En EE.UU. estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

"Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses", añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de hoy en Venezuela.

Hasta ahora, Estados Unidos ha informado que Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York para ser puestos a disposición de la justicia.

