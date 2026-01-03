Primera foto real de Maduro capturado por EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió la primera foto real del líder chavista, Nicolás Maduro, tras ser capturado la madrugada de este sábado en una operación militar de EE. UU. en Venezuela.
Por medio de su red social Truth Social, y posteriormente en las cuentas verificadas de la Casa Blanca, el mandatario republicano publicó la fotografía en la que se ve a Maduro, escoltado por lo que parece ser agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En la foto se aprecia al líder venezolano esposado, vestido con un traje deportivo color gris, con los ojos cubiertos, una especie de canceladores de sonido sobre los oídos y sosteniendo, con fuerza, una botella con agua, mientras es resguardado por los oficiales estadounidenses. "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", se lee en el texto que acompaña la imagen a la imagen.
Trump anunció este sábado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.
Desde tempranas horas del sábado, en las redes sociales circulaban supuestas imágenes de Maduro bajo custodia, todas falsas y muchas generadas por Inteligencia Artificial. La única imagen real y confirmada que se conoce es la publicada por el propio presidente Trump en sus cuentas oficiales y de la Casa Blanca.
Listos para una "segunda oleada"
Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.
El mandatario republicano afirmó también que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa de Maduro.