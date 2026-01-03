Así reaccionó la comunidad internacional al ataque de EE. UU. en Venezuela y la captura de Maduro

Varios países se pronunciaron este sábado luego de confirmarse el ataque de EE. UU. en Venezuela y la captura del líder chavista, Nicolás Maduro.
La comunidad internacional se dividió entre quienes apoyaron la ofensiva estadounidense para poner fin al régimen de Maduro y quienes rechazaron el ataque norteamericano al considerarlo "inaceptable".
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela. También reafirmó el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de la ONU, "en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales", Petro dijo que su Gobierno "rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil".
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, repudió el "bombardeo de EE. UU. contra Venezuela" y denunció que es una "brutal agresión imperial". "Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", advirtió en su cuenta de X.
También el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, condenó lo que calificó como un "salvaje ataque" de EE. UU. contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana. "Condenamos con absoluta firmeza el salvaje ataque del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana", expresó Zelaya, esposo de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, en un mensaje difundido en redes sociales.
El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó la "agresión militar" de EE. UU. contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. "En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo", señala el comunicado oficial.
Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció un "criminal ataque" de EE. UU. contra Venezuela y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional. "Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE. UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X.
El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo que su país "sigue de cerca" y "en coordinación con nuestros socios europeos" la situación en Venezuela tras el ataque de EE. UU. y aseguró que la seguridad de los ciudadanos belgas "es una prioridad absoluta". "Dada la situación en Venezuela, la seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad absoluta. Nuestra embajada en Bogotá, responsable de Venezuela, y nuestros servicios en Bruselas están plenamente movilizados. La situación se sigue de cerca, en coordinación con nuestros socios europeos", informó el ministro a través de un mensaje en redes sociales.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la "desescalada" tras el ataque militar y pidió respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, en una publicación realizada en su cuenta de X.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania mostró su preocupación y dijo que observa "la situación en Venezuela con mucha atención". "La situación sigue siendo confusa en algunos aspectos. El comité de crisis del Gobierno federal se reúne hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores", abundó el ministerio germano.
El Gobierno de centroderecha de Portugal abogó por "la reducción de las tensiones" y "la promoción de la seguridad y tranquilidad públicas" en Venezuela. "No habiendo reconocido los resultados electorales de 2024 y defendiendo el regreso a la normalidad democrática lo antes posible, Portugal pide la reducción de las tensiones, el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, así como la promoción de la seguridad y la tranquilidad públicas", precisó el Ministerio de Exteriores luso en un comunicado.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó la "preocupación y condena" de su Gobierno por las acciones militares de EE. UU. en Venezuela y llamó a una salida pacífica a la crisis. "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país", señaló Boric en un mensaje difundido en X.
México, por medio de su presidenta, Claudia Sheinbaum, también rechazó "enérgicamente" el ataque militar de EE. UU. contra Venezuela y a la vez que urgió a Naciones Unidas a "actuar inmediatamente". "El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los "ataques aéreos de EE. UU. contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana" y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe "como una zona de paz". "Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", indica un comunicado emitido por la Cancillería.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la captura de Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte del Gobierno de EE.UU. "cruzan una línea inaceptable".
Por su lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y compartió el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".
El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, resaltó que se "observa con profunda preocupación" la situación en Venezuela y reiteró su "convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral".