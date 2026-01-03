Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.

En redes sociales circula una supuesta foto que mostraría al líder chavista, Nicolás Maduro, tras haber sido capturado por autoridades de EE. UU. tras la ofensiva militar lanzada la madrugada de este sábado 3 de enero en Venezuela.
La imagen, cuya veracidad no ha sido confirmada, ha sido ampliamente difundida en las redes sociales y muestra al mandatario venezolano, esposado, y llevado bajo custodia por oficiales aparentemente identificados como parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro fue capturado, junto con su esposa, Cilia Flores, "y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social.
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.
Capturado e imputado
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que Maduro fue arrestado por EE. UU. y que se enfrentará a un juicio penal en suelo norteamericano, y aclaró que, ahora que el líder venezolano ha sido capturado, no se esperan nuevas acciones militares en territorio venezolano.
Por su parte, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció que el líder chavista y su esposa han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, tras confirmarse la captura de ambos luego de un "ataque a gran escala" por parte del Gobierno estadounidense en suelo venezolano. La fiscal estadounidense precisó, por medio de una publicación en la red social X, que Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE. UU.