 Choque entre camión y mototaxi deja 5 heridos en la RN-14
Nacionales

Fotos: Choque entre camión y mototaxi deja cinco heridos en la RN-14

Imágenes compartidas por Bomberos Municipales Departamentales evidenciaron que entre las víctimas hay un niño.

El accidente ocurrió en el área conocida como "Zona 0", del departamento de Escuintla., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente ocurrió en el área conocida como "Zona 0", del departamento de Escuintla. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que cinco personas resultaron heridas por un choque ocurrido en el kilómetro 95 de la Ruta Nacional 14, lugar conocido como "zona 0", por la erupción del volcán de Fuego del 3 de junio de 2018. Los rescatistas llegaron al lugar del percance y compartieron imágenes de "tuc tuc" y de un caballero rescatista que sostenía en sus brazos a un niño.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas dieron atención prehospitalaria a los cinco heridos. Posteriormente, los afectados fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

El choque ocurrió en el área de San Miguel Dueñas, comunidad que en 2018 fue seriamente afectada por la erupción del volcán de Fuego. En imágenes, los bomberos compartieron que el mototaxi quedó con serios daños en su estructura.

Además, las imágenes mostraron que el percance causó un cierre temporal en ambos sentidos de la cinta asfáltica. Cabe resaltar que la Ruta Nacional 14 es una ruta entre los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez, especialmente Antigua Guatemala.

Choque contra gasolinera

Mientras tanto, el mismo cuerpo de socorro reportó que un camión de volteo protagonizó un choque en contra de una estructura de gasolinera. El percance tuvo lugar en la ruta de San Lucas a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

El vehículo del transporte pesado afectó el techo del área de bobas del expendio de combustibles, aunque no se reportaron personas heridas.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales a bordo de la ambulancia AD-109 acudieron al lugar, en calidad de prevención, porque las personas del lugar reportaron un derrame de combustible.

En el lugar investigan si el accidente ocurrió por algún error humano o por alguna avería mecánica, debido a que el camión dañó el techo por una aparente activación de su sistema de volteo.

