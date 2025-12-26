Abandonan a bebé en calles de Mazatenango, Suchitepéquez

Vecinos llamaron a la Policía Nacional Civil (PNC) luego de escuchar el llanto de una bebé en la vía pública del barrio La Unión, zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez. Los residentes narraron que al salir de sus casas notaron el sonido de los lamentos de la pequeña, desde el área de la línea férrea.
Agentes de la comisaría 33 de la PNC realizaron las coordinaciones de rescate y calcularon que la menor tiene al menos diez meses de edad. Tras asistir a los vecinos que reportaron el hallazgo, la PNC llevó a la pequeña hacia el área de pediatría del hospital más cercano, para verificar su estado de salud.
La PNC informó que, posteriormente, se hizo entrega de la bebé a delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su respectiva guarda y custodia.
La PGN será el ente encargado de encontrar un recurso familiar idóneo para el cuidado de la bebé y también deberá tratar de ubicar a los padres de la pequeña para establecer responsabilidades penales.
Agradecen atenciones al bebé rescatado
Curiosos comentaron que la atención de los vecinos fue clave para encontrar rápidamente a la menor y dar aviso a las autoridades correspondientes. De esa manera lograron ponerla a salvo rápidamente, para evitar complicaciones por las bajas temperaturas, opinaron.
Por el momento, la PGN no se ha pronunciado por este caso, pero se espera que en las próximas horas notifiquen la recepción de la bebé de 10 meses y compartan detalles acerca de los cuidados que recibirá en la institución. Cabe resaltar que en otros casos de bebés abandonados, las autoridades de esta instancia se han hecho responsables y han agilizado gestiones para ubicar a los pequeños con un recurso familiar idóneo.