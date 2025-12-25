 Tras una discusión pandillero dispara contra vecino en La Limonada
Nacionales

Tras una discusión pandillero dispara contra vecino en La Limonada

El pandillero y su víctima se encontraban alcoholizados cuando comenzaron una discusión que termino en disparos.

El pandillero fue detenido tras el ataque armado en zona 5., Foto PNC
El pandillero fue detenido tras el ataque armado en zona 5. / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un pandillero de la mara 18 tras disparar a un vecino de la 18 avenida y 16 calle de la colonia La Limonada, zona 5 de la capital, tras una discusión.

Durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, el pandillero y un hombre de 53 años, bajo los efectos del alcohol comenzaron una discusión, que  terminó cuando el pandillero desenfundó un arma de fuego y le disparó.

Paramédicos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios al hombre de 52 años y de inmediato fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Diosm informaron los bomberos.

Tras el hecho armado, agentes de la Policía acudieron al lugar y lograron capturar a Henry Daniel Lem Urízar, de 24 años, miembro de la pandilla terrorista del barrio 18.

Al pandillero se le decomisó una pistola que portaba de manera ilegal, con una tolva y dos municiones, arma utilizada para cometer el ataque.

La Policía estableció que el herido es vecino del detenido y que ambos se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando sostuvieron una discusión.

Capturan a asaltante con pistola robada

Fue capturado en la zona 11 tras asaltar en una venta de comida rápida.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

