Tras una discusión pandillero dispara contra vecino en La Limonada

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un pandillero de la mara 18 tras disparar a un vecino de la 18 avenida y 16 calle de la colonia La Limonada, zona 5 de la capital, tras una discusión.
Durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, el pandillero y un hombre de 53 años, bajo los efectos del alcohol comenzaron una discusión, que terminó cuando el pandillero desenfundó un arma de fuego y le disparó.
Paramédicos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios al hombre de 52 años y de inmediato fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Diosm informaron los bomberos.
Tras el hecho armado, agentes de la Policía acudieron al lugar y lograron capturar a Henry Daniel Lem Urízar, de 24 años, miembro de la pandilla terrorista del barrio 18.
Al pandillero se le decomisó una pistola que portaba de manera ilegal, con una tolva y dos municiones, arma utilizada para cometer el ataque.
La Policía estableció que el herido es vecino del detenido y que ambos se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando sostuvieron una discusión.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*