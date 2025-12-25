Capturan a asaltante con pistola robada

En planes de Minerva, zona 11 de Mixco, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Antony José Aguilar Hernández, de 25 años alias "El Seco" acusado de asalto.
Hernández presuntamente bajo amenazas de muerte con un arma de fuego asaltó una venta de comida rápida, despojando de dos teléfonos celulares a dos de los trabajadores.
Los afectados inmediatamente alertaron a los agentes de la PNC que inicio la búsqueda de los responsables, Hernández fue localizado y capturado, además se le incautó una pistola ilegal, que tiene reporte de haber sido robada el pasado 29 de noviembre en la zona 5.
En la base de datos de la PNC este individuo tiene seis ingresos a la cárcel por los delitos de robo en grado tentativa, robo de terminal móvil, disparos sin causa justificada, portación ilegal de arma de fuego, robo y por último portación ilegal de arma de fuego.
Otra captura
El presunto responsable de realizar un ataque armado en la zona 5 fue capturado por la Policía Nacional Civil, tras herir con arma de fuego a una persona.
Al individuo también se le incautó un arma de fuego.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*