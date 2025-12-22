Agentes de la PNC reciben la Cruz de Oro por repeler asalto

La orden Cruz de Oro de la Policía Nacional Civil (PNC) fue entregada a dos agentes de esa institución, por haber repelido el asalto en contra de un camión de encomiendas en el departamento de Chiquimula. En el acto, el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, destacó el valor de los uniformados en el cumplimiento de su deber.
Asimismo, el director general de la PNC, David Custodio Boteo resaltó las cualidades de los uniformados que todos los días se sacrifican por la seguridad de los guatemaltecos. El funcionario subrayó que los elementos policiales arriesgaron su vida, por defender la vida de los ciudadanos de Chiquimula.
Las autoridades precisaron que el incidente por el que se entregó la Cruz de Oro ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando dos criminales pretendían atracar un camión de encomiendas.
Durante el acto criminal, los asaltantes portaban armas de fuego y al observar la presencia de los policías dispararon en reiteradas ocasiones contra los agentes. De esa manera, los uniformados respondieron al fuego, logrando la captura de los hermanos Willian Geovanny y Marlon Donaldo, ambos de apellidos Ramírez Ramírez.
Acto heroico quedó grabado en video
Durante el acto de entrega de la Cruz de Oro, las autoridades de la PNC reportaron que tras el intercambio de balas los agentes decomisaron tras armas de fuego a los delincuentes. Además, recalcaron que dicha acción quedó grabada en un video captado por un vecino local.
Medios locales compartieron un video en el que reportaron que el ataque armado dejó dos heridos y que uno de los policías recibió varios impactos, pero al momento del incidente estaba usando su chaleco antibalas.
En el escenario de la balacera quedaron los heridos, varias motocicletas tiradas y escenas de preocupación de los vecinos. Medios locales narraron que el enfrentamiento armado ocurrió después de una persecución en la cabecera del departamento.