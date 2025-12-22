Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG

"Divisiones internas" argumentó un grupo de profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), durante este lunes (22/12/2025) en una conferencia de prensa en la que la planilla Transparencia y Cambio confirmó que declina su participación al próximo proceso. El jurista, Ramón Cadena, expresó que decidió declinar su participación en aras de la unidad.
Hemos visto como la izquierda democrática se ha visto afectada por divisiones internas", resaltó Cadena.
En ese sentido, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa lamentó que algunos de los funcionarios que ellos propusieron para la junta directiva ahora tengan nexos con grupos afines a la fiscal general Consuelo Porras y al abogado Estuardo Gálvez.
Foppa señaló al vicepresidente de la junta directiva, Javier Pac, de estar aliado a los grupos de Gálvez, porque recibió un reconocimiento de las manos de él, en un acto organizado por una de las asociaciones de abogados de San Marcos.
Foppa aseguró que el CANG "pagó el convivio de esa asociación con los fondos de todos los agremiados", tras aclarar que eso fue algo que han criticado fuertemente y que no van a tolerar, aunque sus funcionarios propuestos estén implicados.
Esto fue algo que criticamos fuertemente desde que hicimos campaña y tampoco lo vamos a tolerar; no importa si son personas que nosotros mismos hayamos propuesto", aseguró Foppa.
En otras noticias, consulte: Sistema Penitenciario niega traslados de líderes pandilleros
No aceptarán que se trabaje para un grupo pequeño del CANG
El profesional, Elvio López, aseguró que se comprometieron con el gremio a trabajar para todos, y "no aceptamos que se trabaje únicamente para un pequeño grupo".
"Eso es lo que realmente nos preocupa. El ideal es mantener la unidad pero, ¿bajo qué condiciones? Si no se le responde al gremio, no vale la pena la unidad, porque nosotros nos debemos directamente a todo el agremiado guatemalteco", enfatizó.