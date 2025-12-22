 Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG
Nacionales

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladoras

Los profesionales del CANG que integran la planilla Transparencia y Cambio declinaron su participación en el proceso de elección de comisionados para Magistrados del TSE y CC.

Compartir:
El jurista Ramón Cadena, sentado al centro, argumentó que la declinación es en aras de la unidad., Omar Solís.
El jurista Ramón Cadena, sentado al centro, argumentó que la declinación es en aras de la unidad. / FOTO: Omar Solís.

"Divisiones internas" argumentó un grupo de profesionales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), durante este lunes (22/12/2025) en una conferencia de prensa en la que la planilla Transparencia y Cambio confirmó que declina su participación al próximo proceso. El jurista, Ramón Cadena, expresó que decidió declinar su participación en aras de la unidad.

Hemos visto como la izquierda democrática se ha visto afectada por divisiones internas", resaltó Cadena.

En ese sentido, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa lamentó que algunos de los funcionarios que ellos propusieron para la junta directiva ahora tengan nexos con grupos afines a la fiscal general Consuelo Porras y al abogado Estuardo Gálvez.

Foppa señaló al vicepresidente de la junta directiva, Javier Pac, de estar aliado a los grupos de Gálvez, porque recibió un reconocimiento de las manos de él, en un acto organizado por una de las asociaciones de abogados de San Marcos.

Foppa aseguró que el CANG "pagó el convivio de esa asociación con los fondos de todos los agremiados", tras aclarar que eso fue algo que han criticado fuertemente y que no van a tolerar, aunque sus funcionarios propuestos estén implicados.  

Esto fue algo que criticamos fuertemente desde que hicimos campaña y tampoco lo vamos a tolerar; no importa si son personas que nosotros mismos hayamos propuesto", aseguró Foppa.

En otras noticias, consulte: Sistema Penitenciario niega traslados de líderes pandilleros

Sistema Penitenciario niega traslados de líderes pandilleros

Presidios salió al paso de varios rumores, para aclarar que no se tienen programados traslados de jefes de grupos criminales.

No aceptarán que se trabaje para un grupo pequeño del CANG

El profesional, Elvio López, aseguró que se comprometieron con el gremio a trabajar para todos, y "no aceptamos que se trabaje únicamente para un pequeño grupo".

"Eso es lo que realmente nos preocupa. El ideal es mantener la unidad pero, ¿bajo qué condiciones? Si no se le responde al gremio, no vale la pena la unidad, porque nosotros nos debemos directamente a todo el agremiado guatemalteco", enfatizó.

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG | Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG / Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG | Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG / Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG | Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG / Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG | Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG / Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG | Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG / Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG | Omar Solís

Denuncian divisiones previo a elegir comisionados del CANG / Omar Solís

En Portada

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladorast
Nacionales

Denuncian divisiones de cara a elegir comisionados que representarán al CANG en Postuladoras

02:01 PM, Dic 22
Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistosot
Deportes

Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistoso

01:14 PM, Dic 22
INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25t
Nacionales

INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25

11:24 AM, Dic 22
El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer t
Farándula

El legendario Barry Manilow anuncia que lucha contra el cáncer

12:55 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos