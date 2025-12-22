Sistema Penitenciario niega traslados de líderes pandilleros

La Dirección General del Sistema Penitenciario aseguró este lunes (22/12/2025) que hay información falsa circulando en algunos medios de comunicación, por lo que consideró oportuno aclarar que "no se tiene programado ningún traslado de líderes de pandillas, ni existe una orden judicial vigente de esa índole".
En un comunicado, el Sistema Penitenciario citó al director general, Jorge Guillermo López Dellachiessa, para considerar que "de llegar una orden judicial de esa naturaleza, sería un retroceso al esfuerzo y logros del Sistema Penitenciario en establecer control y aislar a líderes de pandillas".
La entidad exhortó a los medios de comunicación "a no dejarse llevar por rumores y a informarse por las vías oficiales". La actual administración mantiene su compromiso con establecer en los centros de detención del país, orden, control y seguridad con transparencia".
Los rumores que corrían en torno a los traslados
Rumores en redes sociales afirmaron que era inminente el traslado de líderes pandilleros, posiblemente a Pavón. En esa información no confirmada se mencionaba a Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo", y Jair de León Hernández, alias "El Diabólico", cabecillas del barrio 18 y mara salvatrucha, respectivamente.
Sin embargo, las autoridades de Presidios negaron ese extremo, dejando ver que ambos personajes permanecen en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1.
El SP también reaccionó porque los rumores hablaban de sobornos millonarios dentro de la entidad y en el Ministerio de Gobernación. Todo ello fue negado por Presidios.
Historial reciente en Presidios
Durante octubre de 2025, las autoridades del momento en el Sistema Penitenciario confirmaron la evasión de 20 presos que pertenecían al barrio 18. Actualmente, la cartera del Interior mantiene una campaña de recapturas, ofreciendo recompensas de Q150 mil por información que lleve a la detención de cada uno de los fugados.
Ese caso le costó el puesto al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez y otros mandos del citado ministerio.