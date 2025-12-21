 Controlan un conato de incendio en la CGC de Retalhuleu
Nacionales

Controlan un conato de incendio en la CGC de Retalhuleu

Bomberos Voluntarios de la 11 compañía acudieron al llamado de vecinos y policías que custodiaban la extensión de la CGC en Retalhuleu.

Bomberos Voluntarios acudieron a las oficinas de la CGC de Retalhuleu, para controlar las llamas de un incendio., Captura de pantalla.
Bomberos Voluntarios acudieron a las oficinas de la CGC de Retalhuleu, para controlar las llamas de un incendio. / FOTO: Captura de pantalla.

Camiones cisterna y carros contra incendios fueron enviados por Bomberos Voluntarios a un costado del parque central de Retalhuleu la noche de este domingo (21/12/2025) luego de que se registrara un conato de incendio en la extensión departamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Medios locales mostraron imágenes en vivo del siniestro y revelaron que los apagafuegos tuvieron que introducir sus mangueras de alta presión por medio de las ventanas de la delegación de la CGC en ese departamento.

Al parque central de Retalhuleu también acudieron ambulancias del mismo cuerpo de rescate, a manera de prevención, para asistir a posibles personas heridas; sin embargo, no se confirmaron personas afectadas en el siniestro.

Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) narraron que el siniestro fue reportado por pobladores que notaron humo saliendo de uno de los ambientes de la sede local, por lo que solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia.

El delegado del ente de prevención también confirmó que, cuando los rescatistas ingresaron, encontraron "bultos de papeles que eran los que estaban prendidos en llamas". De esa forma, los rescatistas se enfocaron en apagar el fuego que estaba afectando un archivo interno, agregó el representante de Conred.

Santa Claus desciende el puente Las Vacas llevando sonrisas a los niños

El Mayor de bomberos, Héctor Chacón, llevó alegría a los niños de Jesús de la Buena Esperanza, La Paz y El Carmen, ubicadas bajo el puente Belice.

Fuego controlado en la CGC de Retalhuleu

El delegado de Conred consultado por medios locales aseguró que el incidente en realidad fue "un conato de incendio" y consideró que los incidentes como estos son comunes "por las lucecitas y las veladoras".

Los cuerpos de rescate de la localidad reportaron que al lugar también llegaron equipos de rescate con las miras de hacer tareas para retirar escombros. En las investigaciones, los bomberos no descartaron que el fuego haya sido causado por una chispa.

En su transmisión en vivo, los paramédicos narraron que las alertas también fueron hechas por policías que permanecían resguardando la sede de la instancia.

Los rescatistas también mencionaron que, para hacer el trabajo, necesitaron el acompañamiento de personal de la CGC. Añadieron que el conato de incendio ocurrió en un sector en el que días antes también se registró un incendio, reportaron los bomberos.

