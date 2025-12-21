Santa Claus desciende el puente Las Vacas llevando sonrisas a los niños

El Mayor de Bomberos Municipales, Héctor Chacón, vestido de Santa Claus, descendió nuevamente del puente Las Vacas, para llevar regalos a niños del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, La Paz y El Carmen. este domingo 21 de diciembre.
A sus 79 años, el Mayor de Bomberos, manifestó que el trabajo en Bomberos, lo vuelve solidario, e invitó a los guatemaltecos a ser solidarios.
El Mayor de bomberos quien tiene 28 años de realizar está labor, recordó que era el número ocho de nueve en su familia, y aunque sus padres eran trabajadores honrados y había lo suficiente para vivir y comer, pero no había extras como para comprar un juguete en Navidad, y eso le motivó a realizar dicha labor.
Chacón también agradeció a los guatemaltecos que donaron juguetes y obsequios para los aproximadamente 500 niños de dichos asentamientos, "Gracias a esos corazones nobles que hacen posible esto, yo sólo soy el protagonista, los reales héroes son esas personas", indicó.
Más de dos décadas de llevar sonrisas
El mayor Chacón, miembro por más de cinco décadas de los Bomberos Municipales, ha cumplido con la labor de llevar alegría y generar sonrisas en los niños durante la temporada navideña por más de 20 años.
En una entrevista que brindó en 2020 a Emisoras Unidas, señaló que, al inicio de realizar este ejercicio, durante siete años consecutivos cuando descendía de la Torre del Reformador, usaba la barba blanca de Santa Claus como máscara, con la finalidad de ocultar su identidad
"Eso me daba mucha satisfacción. Era mucho mejor para mí si no sabían quién era. Pero me costaba muchísimo trabajo conseguir los juguetes, a veces me tocaba poner incluso de mi aguinaldo para comprarlos", agregó.
Con el paso del tiempo, su identidad se ha revelado y también ha hecho esta actividad en los puentes El Incienso y Las Vacas para alegrar a los pequeños residentes de las colonias aledañas a estas áreas.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, Digital*