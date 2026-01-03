 Fiscal de Venezuela denuncia "secuestro" de Maduro
Internacionales

Fiscal de Venezuela denuncia "secuestro" de Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE. UU. de lo que pueda pasar con Nicolás Maduro y su esposa.

Compartir:
Nicolás Maduro en un acto en Venezuela, EFE
Nicolás Maduro en un acto en Venezuela / FOTO: EFE

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este sábado el que calificó como "secuestro" del presidente Nicolás Maduro y responsabilizó al Gobierno de EE. UU. de lo que pueda pasar con él, luego de que el mandatario Donald Trump anunciara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados "por aire del país" tras un ataque estadounidense en territorio venezolano.

"Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra", declaró Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe del Ministerio Público responsabilizó "de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia" que pueda ocurrir con Maduro y condenó "de manera enérgica" el que tachó como "vil y cobarde ataque del enemigo imperial", que tuvo lugar en horas de la madrugada en varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.

Asimismo, instó a la población a salir a las calles para pedir la "fe de vida" de Maduro, tal y como ocurrió, dijo, el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue desalojado por unas horas del poder. "Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente", añadió.

Foto embed
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela - EFE

Saab también insistió en llamar a las Naciones Unidas a pronunciarse sobre este ataque de EE. UU. "¿Dónde están los organismos de los derechos humanos?", cuestionó.

"Ataque a gran escala"

El presidente Trump confirmó hoy que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro ha sido capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

*Con información de EFE

En Portada

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuelat
Nacionales

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuela

08:20 AM, Ene 03
Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva York

07:06 AM, Ene 03
Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.t
Internacionales

Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.

08:21 AM, Ene 03
VIDEOS: Venezolanos en varios países celebran la captura de Nicolás Madurot
Internacionales

VIDEOS: Venezolanos en varios países celebran la captura de Nicolás Maduro

06:43 AM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosDonald TrumpSeguridad vialEE.UU.Municipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos