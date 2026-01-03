Fiscal de Venezuela denuncia "secuestro" de Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este sábado el que calificó como "secuestro" del presidente Nicolás Maduro y responsabilizó al Gobierno de EE. UU. de lo que pueda pasar con él, luego de que el mandatario Donald Trump anunciara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados "por aire del país" tras un ataque estadounidense en territorio venezolano.
"Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra", declaró Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El jefe del Ministerio Público responsabilizó "de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia" que pueda ocurrir con Maduro y condenó "de manera enérgica" el que tachó como "vil y cobarde ataque del enemigo imperial", que tuvo lugar en horas de la madrugada en varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.
Asimismo, instó a la población a salir a las calles para pedir la "fe de vida" de Maduro, tal y como ocurrió, dijo, el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue desalojado por unas horas del poder. "Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente", añadió.
Saab también insistió en llamar a las Naciones Unidas a pronunciarse sobre este ataque de EE. UU. "¿Dónde están los organismos de los derechos humanos?", cuestionó.
"Ataque a gran escala"
El presidente Trump confirmó hoy que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro ha sido capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
*Con información de EFE