 Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado en Nueva York
Internacionales

Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva York

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, advirtió que Nicolás Maduro "pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Compartir:
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, EFE
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela / FOTO: EFE

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció la madrugada de este sábado que el líder chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, tras confirmarse la captura de ambos luego de un "ataque a gran escala" por parte del Gobierno estadounidense en suelo venezolano.

La fiscal estadounidense precisó, por medio de una publicación en la red social X, que Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE. UU.

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU.", advirtió Bondi.

La fiscal también agradeció al presidente Trump "por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense", así como a las fuerzas armadas "que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Ataque de EE. UU. en Venezuela

La madrugada de este sábado, el presidente Donald Trump confirmó que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro fue capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social.

Foto embed
Trump confirma ataque

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

En Portada

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuelat
Nacionales

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuela

08:20 AM, Ene 03
Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva York

07:06 AM, Ene 03
Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.t
Internacionales

Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.

08:21 AM, Ene 03
VIDEOS: Venezolanos en varios países celebran la captura de Nicolás Madurot
Internacionales

VIDEOS: Venezolanos en varios países celebran la captura de Nicolás Maduro

06:43 AM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosDonald TrumpSeguridad vialEE.UU.Municipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos