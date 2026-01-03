Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado en Nueva York

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció la madrugada de este sábado que el líder chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, tras confirmarse la captura de ambos luego de un "ataque a gran escala" por parte del Gobierno estadounidense en suelo venezolano.
La fiscal estadounidense precisó, por medio de una publicación en la red social X, que Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE. UU.
"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU.", advirtió Bondi.
La fiscal también agradeció al presidente Trump "por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense", así como a las fuerzas armadas "que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".
Ataque de EE. UU. en Venezuela
La madrugada de este sábado, el presidente Donald Trump confirmó que EE. UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro fue capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social.
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.