 EE. UU. felicita a Guatemala por su Independencia y destaca alianza estratégica
Nacionales

El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió un mensaje por la conmemoración de los 204 años de Independencia de Guatemala.

El secretario Marco Rubio se reunió con el presidente Bernardo Arévalo en febrero de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El secretario Marco Rubio se reunió con el presidente Bernardo Arévalo en febrero de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El secretario de Estado de Estados Unidos de América, Marco Rubio, compartió este lunes 15 de septiembre un mensaje dirigido a Guatemala, en el marco de la conmemoración de su 204 aniversario de Independencia, en el que destacó la relación "sólida" entre ambas naciones.

"En nombre de los Estados Unidos, ofrezco mis sinceras felicitaciones al pueblo de Guatemala al celebrar el 204 aniversario de su independencia", expresó el funcionario, quien además reafirmó el compromiso de profundizar la alianza entre países e indicó que esperan seguir avanzando y unidos en la búsqueda de objetivos comunes.

Agregó que EE. UU. y Guatemala disfrutan de una relación sólida y creciente, basada en un compromiso compartido con la prosperidad económica, la seguridad regional y la lucha contra la inmigración ilegal.

A criterio de Rubio, bajo la presidencia de Bernardo Arévalo, el país ha acogido a miles de personas repatriadas de Estados Unidos y también ha extraditado a numerosos delincuentes peligrosos en estrecha cooperación con las fuerzas del orden estadounidenses.

En ese sentido, aseguró que Guatemala sigue siendo un aliado firme en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles, lo que aumenta la seguridad de los ciudadanos de ambos países.

"Por ello, este año, nuestros dos gobiernos firmaron acuerdos históricos para modernizar la infraestructura estratégica, mejorar la gestión migratoria y ampliar la cooperación en materia de seguridad. Estos acuerdos ejemplifican cómo nuestros más de 175 años de relaciones bilaterales han impulsado la seguridad y creado empleos en ambas naciones", destacó.

