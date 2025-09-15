15 de septiembre: mensaje del presidente Bernardo Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo compartió este lunes 15 de septiembre un mensaje en referencia a la celebración de los 204 años de la Independencia de Guatemala y destacó la lucha por la libertad que ha llevado a cabo la población a lo largo de los años.
"Guatemaltecos, guatemaltecas, pueblos hermanos de Centroamérica: durante más de dos siglos hemos mantenido vivo el fuego que simboliza nuestra tan ansiada libertad. En los últimos días, como sucede todos los años, miles de personas sosteniendo una antorcha han llevado con alegría y entusiasmo ese fuego patrio por todos los rincones del país", dijo en un video difundido a través de sus redes sociales.
Agregó que, en las calles y avenidas de las comunidades, carreteras y caminos de todo el territorio nacional, los ciudadanos se reúnen para renovar el compromiso de buscar un país que permita a todos vivir mejor.
En ese contexto, señaló que la Independencia no es una efeméride más, ni tampoco un evento aislado o un acto administrativo del que nos separan ya más de 200 años.
Arévalo continuó indicando que la Independencia es un proceso continuo y una respuesta colectiva que hunde sus raíces en los levantamientos frente al poder colonial en todo el continente americano y en la digna rebeldía que caracterizó a los pueblos de Centroamérica desde mucho antes de 1821.
También mencionó que la independencia, soberanía y libertad son parte de una lucha permanente que involucra a todos y requiere de los talentos, ideas y capacidades para poder vivir bien, tranquilos y en paz.
Expone amenazas a la Independencia y destaca rechazo al autoritarismo y corrupción
A criterio del mandatario, las luchas del pasado alimentan las actuales e impulsan a imaginar y construir un mejor futuro para cada pueblo y cada habitante del país. Además, dijo que en la actualidad, como años atrás, la ciudadanía ha reiterado su rechazo al autoritarismo, la corrupción y a la codicia en el servicio público.
Ante ello, indicó que los guatemaltecos continúan defendiendo las instituciones democráticas para concretar los ideales que han inspirado desde siempre la vida colectiva.
"Nuestra independencia se ve amenazada cuando actores antidemocráticos, auténticos enemigos de la libertad, buscan atacar a quienes han defendido la democracia con coraje. Conmemorarla, nos obliga a acompañar a los líderes valientes que son objeto de persecución y criminalización, pero que resisten con dignidad. Ellos son los héroes de la independencia contemporánea. Su dignidad, nos recuerda que hoy, como hace 204 años, corresponde a cada pueblo escribir su propia historia", expresó.
Finalmente, Arévalo saludó a los cuatro pueblos que conforman Guatemala y les deseó un feliz 15 de septiembre.