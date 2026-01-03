Trump revela paradero de Maduro tras captura en Venezuela

Horas después del "ataque a gran escala" realizado por EE. UU. en contra de Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló el paradero del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, capturados en medio de la incursión militar.
Trump aseguró este sábado que Maduro y Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.
Aunque el mandatario no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura "al detalle", en la que "lo practicaron todo" e incluso "construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.
Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.
El mandatario republicano afirmó también que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa de Maduro.
Helicóptero de EE. UU. alcanzado por disparos
Trump, asimismo, dijo que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en el ataque sobre Venezuela y que un par de militares resultaron heridos, pero aseguró que nadie ha fallecido y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.
"Un helicóptero fue alcanzado, muy fuerte, pero lo recuperamos", reveló en la entrevista telefónica con Fox News. Previamente, fuentes del Gobierno habían informado al periódico The New York Times que no hubo bajas estadounidenses en la operación, aunque no dieron datos de bajas venezolanas.
*Con información de EFE