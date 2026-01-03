 Trump analiza posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela
Trump analiza posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela

Machado es vista como la figura clave de la oposición venezolana.

Trump analiza posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela, Red social X
Trump analiza posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela / FOTO: Red social X

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reconoció este sábado que analizará si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado, como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: "Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo". "(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", insistió el gobernante republicano, que acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico.

Trump insistió en que Maduro, a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela, tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024, por lo que la "gente no siente ningún aprecio por él".

"Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó Trump.

Machado, figura clave

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a EE.UU. Sin embargo, el propio Trump aseguró este sábado que ambos están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

*Con información de EFE

