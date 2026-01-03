Vicepresidenta de Venezuela dice desconocer el paradero de Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano y anunciara la captura del líder venezolano.
En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.
La también titular de Hidrocarburos informó de la muerte de militares y civiles que se encontraban "en los distintas puntos de los ataques", que, según el Gobierno venezolano, fueron en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira (norte).
"Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles", expresó.
Trump confirma captura de Maduro
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que EE. UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
*Con información de EFE