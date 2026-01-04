El mensaje de Jimmy Kimmel a Donald Trump tras ganar mejor Talk Show

Jimmy Kimmel volvió a colocar el foco político sobre el escenario de los Critics Choice Awards 2026, donde su programa Jimmy Kimmel Live! fue galardonado como Mejor Talk Show del año.
Kimmel no perdió la oportunidad de lanzar una crítica cargada de ironía hacia el presidente Donald Trump durante su discurso de aceptación.
Agradecimiento sarcástico
El comediante estadounidense, conocido por su humor ácido y sus frecuentes enfrentamientos verbales con figuras políticas, hizo una pausa en su tono habitual para realizar un comentario que está generando debate en redes sociales.
En su alocución frente a colegas y críticos de televisión, Kimmel dijo: "Y, sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien estaríamos regresando a casa con las manos vacías esta noche. Gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que haces cada día."
Aunque la ceremonia de entrega de premios suele girar en torno al reconocimiento a la excelencia en entretenimiento, la presencia de una declaración con carga política no fue un accidente. Kimmel ha mantenido un historial de comentarios críticos hacia Trump durante años, tanto en su programa como en apariciones públicas.
Su enfrentamiento con el actual presidente estadounidense se intensificó luego de eventos como la suspensión temporal de su show, por comentarios controvertidos en 2025, lo que desató un amplio debate sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación.
La mención hacia Trump en los Critics Choice no fue un agradecimiento, sino un comentario satírico que alude tanto a las polémicas políticas actuales como a la influencia que figuras públicas tienen en la conversación cultural. Kimmel también aprovechó para resaltar la importancia de la libertad de expresión.
La reacción del público
En redes sociales los comentarios han sido mixtos, mientras algunos aplauden la valentía de incorporar un mensaje político en una gala de entretenimiento, otros critican que estos espacios deberían centrarse únicamente en el arte y no en debates políticos.
Con su discurso en los Critics Choice, Jimmy Kimmel no solo celebró un triunfo profesional, sino que volvió a recordarle al mundo que la sátira y el comentario político siguen siendo herramientas poderosas en la cultura mediática contemporánea.