 El mensaje de Jimmy Kimmel a Donald Trump tras ganar mejor Talk Show
Farándula

El mensaje de Jimmy Kimmel a Donald Trump tras ganar mejor Talk Show

Luego de ser suspendido, el comediante Jimmy Kimmel aprovechó su premio Critics Choice para enviar una crítica al presidente de los Estados Unidos.

Compartir:
Trump celebra cancelación de show de Jimmy Kimmel, EFE
Trump celebra cancelación de show de Jimmy Kimmel / FOTO: EFE

Jimmy Kimmel volvió a colocar el foco político sobre el escenario de los Critics Choice Awards 2026, donde su programa Jimmy Kimmel Live! fue galardonado como Mejor Talk Show del año.

Kimmel no perdió la oportunidad de lanzar una crítica cargada de ironía hacia el presidente Donald Trump durante su discurso de aceptación. 

Agradecimiento sarcástico

El comediante estadounidense, conocido por su humor ácido y sus frecuentes enfrentamientos verbales con figuras políticas, hizo una pausa en su tono habitual para realizar un comentario que está generando debate en redes sociales.

En su alocución frente a colegas y críticos de televisión, Kimmel dijo: "Y, sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien estaríamos regresando a casa con las manos vacías esta noche. Gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que haces cada día." 

Aunque la ceremonia de entrega de premios suele girar en torno al reconocimiento a la excelencia en entretenimiento, la presencia de una declaración con carga política no fue un accidente. Kimmel ha mantenido un historial de comentarios críticos hacia Trump durante años, tanto en su programa como en apariciones públicas. 

Su enfrentamiento con el actual presidente estadounidense se intensificó luego de eventos como la suspensión temporal de su show, por comentarios controvertidos en 2025, lo que desató un amplio debate sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación. 

La mención hacia Trump en los Critics Choice no fue un agradecimiento, sino un comentario satírico que alude tanto a las polémicas políticas actuales como a la influencia que figuras públicas tienen en la conversación cultural. Kimmel también aprovechó para resaltar la importancia de la libertad de expresión.

La reacción del público

En redes sociales los comentarios han sido mixtos, mientras algunos aplauden la valentía de incorporar un mensaje político en una gala de entretenimiento, otros critican que estos espacios deberían centrarse únicamente en el arte y no en debates políticos. 

Con su discurso en los Critics Choice, Jimmy Kimmel no solo celebró un triunfo profesional, sino que volvió a recordarle al mundo que la sátira y el comentario político siguen siendo herramientas poderosas en la cultura mediática contemporánea.

En Portada

Arévalo aboga por una participación activa en las elecciones de 2026t
Nacionales

Arévalo aboga por una participación activa en las elecciones de 2026

08:07 PM, Ene 04
Trump hace advertencia a Delcy Rodríguez y dice que podría acabar peor que Madurot
Internacionales

Trump hace advertencia a Delcy Rodríguez y dice que podría acabar "peor que Maduro"

03:18 PM, Ene 04
Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginést
Deportes

Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginés

01:03 PM, Ene 04
Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awardst
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

09:02 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos