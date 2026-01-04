Jacob Elordi y Michael B. Jordan en los Critics Choice

La temporada de premios 2026 arrancó con fuerza en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, donde el estilo se volvió protagonista junto con el arte cinematográfico.
Mientras las miradas estaban puestas en los ganadores, la moda masculina también brilló en grande.
Los looks más sonados
Jacob Elordi fue uno de los nombres más comentados en la red carpet. Con un traje personalizado, Elordi apostó por líneas limpias, un aire sofisticado y una presencia que desafía el formalismo clásico, consolidando su estatus como una de las grandes figuras a seguir en el estilo masculino.
No es la primera vez que Elordi sorprende, ya que su evolución estilística lo ha llevado de lo experimental a lo sofisticado sin perder su sello personal.
Uno de los protagonistas destacados de los premios, fue Michael B. Jordan, ya que complementó su noche con un suit en tono borgoña de alta costura que combinó con accesorios discretos pero impactantes.
La elección de color no solo rompió con los clásicos negros, sino que añadió profundidad y un aire contemporáneo a su look.
Otro de los looks más comentados de la noche fue el del actor y director, Diego Luna. El mexicano ofreció una versión más sobria pero impecable, mostrando cómo los tonos neutros y cortes precisos siguen siendo un camino seguro para destacar sin estridencias.
La nueva generación
La estrella de Stranger Things, Noah Schnapp, sorprendió con un atuendo que equilibró juventud con elegancia madura, demostrando que la moda formal puede reinterpretarse con toques modernos.
No solo fue reconocido por su actuación en Adolescence, sino también por su presencia estilística. Owen Cooper llevó un traje impecable que remató con detalles minimalistas, reflejando confianza y frescura ante las cámaras.
Un giro al vestir masculino
Las red carpets recientes demuestran que el estilo masculino está evolucionando, desde clásicos renovados hasta apuestas audaces en color y textura. La moda ya no solo acompaña al talento, sino que se convierte en una declaración de identidad y presencia en cada evento.
No importa si se trata de una silueta tradicional o de una combinación inesperada, lo que queda claro es que los hombres están redefiniendo el glamour de la alfombra roja en 2026.