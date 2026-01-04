 Critics Choice: Elle Fanning, el look del que todos hablan
Farándula

Critics Choice: Elle Fanning, el look del que todos están hablando

La actriz Elle Fanning deslumbró y casi dejó sin aliento a todo Hollywood, cuando caminó por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 en Santa Monica, California.

Elle Fanning Critics Choice 2026, Instagram
Elle Fanning Critics Choice 2026 / FOTO: Instagram

Elle Fanning volvió a dominar la conversación en Hollywood tras su llegada a la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026, donde dejó claro por qué es una de las figuras más influyentes del momento en cine y moda. 

Su aparición generó cientos de búsquedas en internet, convirtiéndose rápidamente en uno de los looks más comentados de la noche.

Un look que marcó tendencia

Fanning apostó por un vestido de inspiración clásica, con silueta elegante y detalles que potenciaron su imagen sofisticada y moderna. El diseño, de acabado brillante y corte ceñido, destacó por su caída fluida y un escote sutil que aportó dramatismo sin perder elegancia.

El estilismo fue acompañado por un peinado que permitió que el vestido hablara por sí solo. La apuesta fue arriesgada, pero perfecta para una alfombra que cada año reúne a las celebridades mejor vestidas de la industria.

Elle Fanning: evolución y estilo

Durante los últimos años, Fanning ha construido una reputación como una de las estrellas mejor vestidas en premiaciones internacionales. 

Sin embargo, su elección en los Critics Choice Awards 2026 mostró una faceta más madura y audaz, alejándose ligeramente de su estética tradicionalmente etérea.

¿Qué se espera de esta edición?

Los Critics Choice Awards 2026 marcan el inicio oficial de la temporada de premios, posicionándose como uno de los primeros galardones importantes antes de los Oscar.

Este año los premios ampliaron su alcance con nuevas categorías como Mejor Serie de Variedad, Mejor Diseño de Stunts, Mejor Sonido y Mejor Casting y Reparto, reflejando una intención explícita de reconocer aspectos técnicos y creativos más allá de las categorías tradicionales.

