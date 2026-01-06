 Dinamarca y Groenlandia piden reunirse con Marco Rubio
Internacionales

Dinamarca y Groenlandia piden reunirse con Marco Rubio

Países europeos, entre ellos la propia Dinamarca, difundieron una declaración conjunta en la que destacaron que Groenlandia "pertenece a su pueblo".

Compartir:
Bandera de Dinamarca, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Bandera de Dinamarca / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia, territorio autónomo danés, solicitaron este martes una entrevista con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para discutir las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros de su gobierno sobre su interés por hacerse con esta isla ártica por razones de seguridad nacional.

Así lo reveló en la red social Facebook la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, que habló de una "pronta" reunión y de que en ella estaría presente también el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

"Al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, no le ha salido posible reunirse antes con el Gobierno groenlandés, a pesar de que tanto éste como el Gobierno danés han solicitado varias veces una reunión a nivel de ministros de Exteriores", señaló Motzfeldt.

El presidente Trump ha señalado en numerosas ocasiones en el último año que EE. UU. "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense, declaraciones que repitió varias veces estos días tras la intervención militar de su país en Venezuela.

Declaración conjunta

Los jefes de Gobierno de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y la propia Dinamarca difundieron hoy una declaración conjunta en la que destacaron que Groenlandia "pertenece a su pueblo" y que solo Dinamarca y Groenlandia pueden "decidir" sobre los asuntos que conciernen a ambos territorios.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países nórdicos hicieron público también hoy un texto defendiendo la soberanía de esta isla ártica y la inviolabilidad de las fronteras.

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, agradeció en un mensaje en la red social Facebook el apoyo de los socios europeos y pidió a EE. UU. "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza "en la democracia y en el orden internacional basado en normas", y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Groenlandia tiene una población de unos 57 mil habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

*Con información de EFE

En Portada

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetrot
Nacionales

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetro

01:02 PM, Ene 06
Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemala

12:40 PM, Ene 06
Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10t
Nacionales

Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10

01:13 PM, Ene 06
¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?t
Tendencias

¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?

01:34 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalFútbolDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos