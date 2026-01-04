 Marco Rubio: EE. UU. gestionará la "dirección" en la que se moverá Venezuela sin Maduro
Internacionales

Marco Rubio: EE. UU. gestionará la "dirección" en la que se moverá Venezuela sin Maduro

Rubio insistió en que EE. UU. "no está en guerra con Venezuela" sino contra "contra las organizaciones de narcotráfico".

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / FOTO: EFE

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aclaró este domingo que su país gestionará la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela, un día después de la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, y de las declaraciones del presidente Donald Trump de que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición.

Rubio insistió en que EE. UU. "no está en guerra con Venezuela" sino contra "contra las organizaciones de narcotráfico" y afirmó que ya han dado un "gran avance" en este sentido con la captura de Maduro, al que la Administración Trump acusa de liderar el Cartel de los Soles.

Seguirán ataques a lanchas

Rubio advirtió asimismo que su país continuará atacando a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico dentro de la campaña antidrogas que Washington realiza en el Caribe e insinuó que seguirían confiscando petroleros sancionados. "Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia EE. UU.", dijo Rubio en una entrevista con NBC News, un día después de los acontecimientos en Caracas.

El jefe de la diplomacia de EE. UU. agregó que su país seguirá "incautando las embarcaciones que estén sancionadas con órdenes judiciales", en aparente referencia a las confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano que Washington realizó en las últimas semanas para presionar al Gobierno del ahora prisionero Maduro.

Según Rubio, estas acciones servirán para que Caracas "resuelva" sus problemas. "Seguiremos haciendo eso, y potencialmente otras cosas, hasta que los asuntos que necesitamos ver resueltos sean abordados", agregó sobre el Ejecutivo venezolano, liderado por la antigua vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, advirtió este sábado que EE.UU. mantendrá activo el amplio despliegue militar que mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

*Con información de EFE

