 Marco Rubio confirma arresto de Maduro y dice que no habrá más ataques en Venezuela
Internacionales

Marco Rubio confirma arresto de Maduro y dice que no habrá más ataques en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense dijo que no anticipa nuevas acciones militares en Venezuela ahora que Nicolás Maduro está bajo custodia.

Donald Trump y Marco Rubio, EFE
Donald Trump y Marco Rubio / FOTO: EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por EE. UU. y que se enfrentará a un juicio penal en suelo norteamericano, y aclaró que, ahora que el líder venezolano ha sido capturado, no se esperan nuevas acciones militares en territorio venezolano.

Las declaraciones de Rubio fueron citadas por el senador republicano, Mike Lee, por medio de un post en redes sociales.

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los EE. UU. y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó el senador Lee en una publicación en la red social X sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

"Ataque a gran escala"

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que EE. UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

*Con información de EFE

