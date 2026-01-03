Predicción de Bis la Médium: Caída de Nicolás Maduro

La noticia que sacudió al escenario político internacional ha sido la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante una operación realizada el 3 de enero bajo el liderazgo de Estados Unidos.
En un giro inesperado, la reconocida vidente Bis La Médium había anticipado en vivo la caída del régimen venezolano apenas tres días antes de la detención de Maduro.
Su predicción fue difundida durante una transmisión especial desde Times Square para el programa matutino de Univisión, "Despierta América".
Durante una transmisión el 31 de diciembre, Bis La Médium conversó al aire junto al conductor Alan Tacher.
Mientras discutían sobre lo que deparaba el año 2026 para Estados Unidos y Latinoamérica, dos venezolanos se acercaron al set improvisado en Times Square y consultaron su visión sobre la estabilidad en Venezuela.
"Venezuela va a ser libre", respondió la cubanoamericana de manera contundente al público y a los televidentes. Añadió: "Ya lo he dicho y esa es la predicción más grande: nos vamos a ir en un avión todos a Venezuela".
Esta declaración, hecha solo tres días antes de los acontecimientos que dieron la vuelta al mundo, tomó nueva relevancia ante la cobertura mediática y los constantes aciertos de la vidente en sus vaticinios, especialmente en temas políticos.
Más detalles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.
"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", si fuese necesario.
Esa transición será liderada por "un equipo" que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.