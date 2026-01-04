 Mensaje del papa León XIV tras ataque a Venezuela y captura de Maduro
Internacionales

El mensaje del papa León XIV tras el ataque a Venezuela y la captura de Maduro

Desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, el Papa afirmó que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer".

Papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico, EFE
Papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico / FOTO: EFE

El papa León XIV se pronunció este domingo por los acontecimientos en Venezuela que desembocaron en la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, y urgió a garantizar la soberanía y el bien del país.

Desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, el Papa afirmó que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer". "Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz", dijo.

El papa León XIV reclamó "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".

Pero también animó a trabajar "por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica" del país sudamericano.

León XIV pidió a rezar por el futuro de Venezuela y pidió la intercesión de la patrona del país, la Virgen de Coromoto, y de sus dos primeros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, precisamente canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre.

Foto embed
Papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico - EFE

El Papa y Venezuela

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo y gran conocedor de América Latina, se ha referido en varias ocasiones y con la máxima cautela a Venezuela, desde que fuera elegido en cónclave el pasado 8 de mayo.

La última vez fue durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano el 2 de diciembre, cuando apostó por buscar el diálogo e incluso "presiones económicas" para favorecer un cambio en el país caribeño, frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

"Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer EE. UU.", sostuvo.

Un mes antes, el 4 de noviembre desde su residencia de Castel Gandolfo, volvió a abogar por el diálogo para aliviar las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, en pleno operativo de Washington contra los barcos presuntamente del narco en el mar del Caribe.

Una postura que fue agradecida por el propio Maduro: "Gracias, papa León, muchas gracias", respondió el entonces mandatario durante el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En septiembre, poco antes de la canonización de los dos primeros santos de venezuela, la líder opositora María Corina Machado pidió al papa interceder por los presos políticos en el país suramericano.

Por otro lado, el tema es seguido con interés en una Santa Sede que tiene al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra como sustituto o 'número dos' de su Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolín, hasta el 2013 nuncio en el país sudamericano.

*Con información de EFE

