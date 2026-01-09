Exhumaciones en Petén: Hallan 10 osamentas

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este viernes, 9 de enero, que fueron localizadas 10 osamentas en el departamento de Petén en el marco de exhumaciones iniciadas a finales de 2025, destinadas a esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.
En estas diligencias participó personal de la Fiscalía de Derechos Humanos, que trabajó en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana. Además, el proceso cuenta con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que los expertos han confirmado que, de acuerdo con la temporalidad y las características de los restos encontrados, estos pertenecen al periodo del enfrentamiento armado que se vivió en Guatemala.
La oficina añadió que las osamentas serán sometidas a análisis de ADN y estudios forenses más profundos para intentar determinar su identidad y ser entregadas a sus familiares.
Asimismo, la fiscalía indicó que las labores de búsqueda y exhumación continuarán en la región como parte de su compromiso con la verdad y la justicia.
Conflicto armado en Guatemala
El conflicto armado interno en Guatemala se desarrolló entre 1960 y 1996 y dejó profundas consecuencias sociales, políticas y humanas en el país. Surgió en un contexto de desigualdad, exclusión social y represión estatal, y enfrentó a fuerzas del Estado con distintos movimientos insurgentes.
Durante más de tres décadas, la población civil, especialmente comunidades indígenas, fue la más afectada, sufriendo desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y violaciones a los derechos humanos.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala inició un proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Diversas instituciones del Estado y organizaciones especializadas han trabajado en la investigación de los hechos ocurridos durante el conflicto, incluyendo exhumaciones y análisis forenses que permiten identificar a personas desaparecidas.
Las autoridades han destacado que estos esfuerzos buscan no solo esclarecer el pasado, sino también fortalecer la memoria histórica y contribuir a la reconciliación nacional.