Capturan a presunto responsable de crimen de su esposa e hija

Las Fuerzas de Seguridad capturaron la noche de este jueves 8 de enero, al presunto responsable de dar muerte a su esposa e hija, el pasado 4 de enero, en Siquinalá, Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El trabajo de investigación coordinado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la Fiscalía permitió ubicar en un inmueble en la colonia Peña Flor 3, Siquinalá, Escuintla, a Ronal Antonio López Joachin, de 30 años, alias "Indio Cirilo," presunto responsable de quitarles la vida a su conviviente e hija.
Los cuerpos sin vida fueron encontrados en un área con matorrales, a orillas de un río en la aldea El Níspero, en la colonia Peñaflor, de Siquinalá.
El reporte preliminar señala que ambas víctimas presentaban heridas provocadas por arma de fuego y blanca.
Las fallecidas fueron identificadas como Glenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, Daris Ismelda López Cárdenas, de 1 año.
La información más reciente que se tenía con respecto a estas personas es que el pasado 2 de enero estuvieron de visita en la casa de la madre de la joven, ubicada en la aldea mencionada.
Después de ese momento se desconocía el paradero de ambas. Hasta que fueron encontradas con múltiples lesiones y sin vida, la bebé sobre el cuerpo de su madre, en el área apartada de la población. A un costado de ellas había una mochila.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*