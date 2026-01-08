Reinserción social de reclusos: factores clave

Las autoridades de Guatemala mantienen las acciones para el fortalecimiento de los controles en las prisiones, mismas que incluso han sido calificadas por ciertos funcionarios como "escuelas del crimen" y el origen de la coordinación de múltiples delitos, principalmente el cobro de extorsiones. En ese contexto, se han reforzado los operativos en estos recintos para decomisar objetos de tenencia ilícita, como celulares y armas, entre otros.
Por años se ha conocido que ciertos líderes de grupos delincuencias mantienen también autoridad a lo interno de las cárceles guatemaltecas y es justamente ese tema al que la actual administración de Gobierno ha insistido en hacerle frente. Parte de ese proceso fue la remodelación y puesta en funcionamiento de una cárcel de máxima seguridad denominada Renovación 1, en Escuintla, antes conocida como "El Infiernito", que se ubica en Escuintla.
Esta semana, las fuerzas penitenciarias, de seguridad y castrenses realizaron operativos en ese lugar y sus alrededores, decomisando un arma de fuego y un celular. También se llevó a cabo la destrucción de construcciones no autorizadas que estaban en el ingreso y presumiblemente eran utilizadas para almacenar ilícitos.
En este escenario, la cantidad de población penitenciaria crece y desde hace años ha superado significativamente la capacidad de infraestructura que se tiene en el país. En tanto, se ha señalado por las autoridades la necesidad de crear leyes e implementar mecanismos para enfrentar ese hacinamiento que existe e influye en que no se haya podido tener el control total de las cárceles por parte del Estado.
Manejo de la población penitenciaria y reinserción
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se analizó este jueves 8 de enero la situación del Sistema Penitenciario en Guatemala y la posibilidad de la reinserción de quienes están privados de libertad. Se conversó sobre el tema con Margarita Castillo y Corinne Dedik, expertas en temas de seguridad y cárceles.
Al ser consultada sobre los delitos que se cometen desde las prisiones, Castillo indicó que le corresponde al Sistema Penitenciario presentar las denuncias y al Ministerio Público hacer las investigaciones, por ejemplo, al detectarse redes de extorsión, como se ha dado a conocer por las autoridades en diferentes ocasiones.
Pasando al asunto de la reinserción, la experta mencionó que hay ciertos casos donde los reos enfrentan penas que superan incluso las expectativas de vida de cualquier guatemalteco, lo que tiene un impacto emocional, psicológico, afectivo y demás, que desestimula completamente a una persona a someterse a un régimen progresivo y un sistema de rehabilitación.
Continuando con este último aspecto, dio a conocer que hay un principio fundamental, que es relacionar las condiciones de la cárcel, en general, con lo que el Sistema Penitenciario está obligado a hacer, de acuerdo a la ley, respecto de la reinserción. Por ejemplo, brindar educación escolarizada o no, incluso universitaria, dar espacios para recreación, implementar un sistema disciplinario para la población reclusa, contar con espacios para talleres de capacitación, de formación, entre otros.
"Entonces, es la institución la que tiene serias carencias para desarrollar el régimen progresivo y, en consecuencia, reinsertar a la gente en la sociedad. Ese es un principio básico y fundamental que hay que tener en cuenta", explicó.
Tres factores determinantes
Dedik consideró que con seguridad se puede decir que hay personas que ya no se van a poder rehabilitar y menos reinsertar a la sociedad, pero hay muchas que sí pueden hacerlo, aunque no se puede dar un número absoluto o porcentaje de privados de libertad que pertenecen a cada uno de estos grupos.
Asimismo, indicó que es delicado basar el tema de la rehabilitación únicamente en el pasado delictivo de la persona, pues en su opinión, realmente para poderse rehabilitar hay tres factores que son determinantes.
El primero, es la actitud personal y el deseo de querer rehabilitarse, "si una persona no quiere, no lo hará". El segundo factor va en el sentido de que la persona debe tener acceso a servicios de rehabilitación, por ejemplo, temas de salud, trabajo social, psicólogos, para poner en orden su vida y eventualmente cambiar su futuro. El tercero, se relaciona con tener un acompañamiento de esta persona al salir del centro penitenciario.
"Esto es muy importante, contar con una atención post penitenciario que, realmente, en la actualidad de parte del Estado es inexistente y recae prácticamente sobre el entorno familiar o amigos. Pero, si la persona no tiene un entorno familiar que lo está apoyando, al menos el primer año al salir, es prácticamente imposible que pueda tener una reinserción a la sociedad exitosa", dijo la entrevistada.
Finalmente, la experta mencionó que, más que todo, se refería a una reinserción del mercado laboral, pero también a la integración familiar, porque ese es un punto que, según dijo, se subestima y se piensa que la familia "está contenta" de tener a la persona que estuvo en prisión de regreso, pero muchas veces las relaciones familiares que enfrenta no son fáciles, sino bastante complejas, lo que pesa mucho también en el proceso de la rehabilitación.