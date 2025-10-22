Director de PNC se pronuncia sobre ley anti pandillas

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, se refirió este miércoles 22 de octubre a la aprobación en el Congreso de la República de la Ley Anti Pandillas, un instrumento a través del cual se declara como terroristas a estos grupos delictivos y se refuerzan las medidas para su control y sanción.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el jefe policial resaltó la importancia de contar con una normativa de este tipo y calificó como "aplaudible" el hecho de que haya recibido el respaldo necesario para su aprobación.
"Para nosotros, lo primordial es declarar terroristas a los pandilleros y definir jurídicamente al tema de maras y pandillas, que se tenía únicamente por los actos que ellos cometían y no como una definición tal para desarticular las organizaciones criminales que conllevan a todo ese tema importante", dijo.
Añadió que, si bien es un gran paso en el marco del combate a estas redes criminales, todavía hay temas pendientes por atender. Entre estos, mencionó que, en la actualidad, se tiene el problema de que continúa el reclutamiento ilícito de menores de edad y es un asunto que debe ser atendido.
En ese contexto, el entrevistado consideró que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), específicamente en cuanto a aumentar la sanción penal de adolescentes que cometan delitos graves, debe ser modificado.
Para ejemplificar situaciones que también debe ser subsanadas, Boteo añadió que, por ejemplo, en el caso de los centros de cumplimientos de privación de libertad de menores, como el CERE, hay 111 personas que aparentemente son menores de edad, pero de ese total ya 50 son adultos y no deberían estar en un lugar para adolescentes.
Un escenario similar se da en Gaviotas, en la zona 13, donde hay 189 internos, de los que 114 son mayores de edad. También en otros centros para menores en conflicto con la ley se repite este tema. Por ello, consideró que la ley PINA debe ser reformada para evitar que, a través de este tipo de temas, los adultos sigan contaminando a los menores en cuanto a temas delictivos y lograr que sean trasladados a la cárcel de máxima seguridad.
"Porque también, para que ellos se hayan ganado el tema de los tatuajes y la aceptación dentro de la pandilla es porque se ganaron un respeto matando personas", dijo.
Añadió que el delito de la usura y congelamiento de cuentas bancarias también son aspectos importantes y clave para combatir a las pandillas.
Una nueva cárcel, el "trofeo más grande" para Guatemala
El director de la PNC señaló que la construcción de una nueva cárcel para recluir a los pandilleros es primordial, por lo que consideró que será "el trofeo más grande" que podrá tener el país, ya que, según sus palabras, así realmente se podrá tener un Sistema Penitenciario que llene las condiciones necesarias.
"Por el momento, puedo decir que ya se logró un gran paso, pero el gran desafío y el trofeo será la construcción de la cárcel de alta seguridad y que desde el primer día que se envíe a todos los extorsionistas y líderes de pandillas, tanto del Barrio 18 como de Mara Salvatrucha", manifestó.
Finalmente, compartió que, según se ha adelantado, la criminalidad va a bajar en un 80 por ciento y eso va a ser garantizable y la población guatemalteca lo va a percibir desde el primer día que se tomen estas acciones.