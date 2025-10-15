Congreso avanza en normativa contra pandillas: Detalles

El Congreso de la República avanzó en el proceso de la creación de una ley Anti Pandillas, a través de la cual se pueda fortalecer el combate contra estas organizaciones e incrementar las penas para delitos que generalmente cometen contra la población, incluidos la extorsión y los cobros ilícitos en las prisiones.
El pasado martes, 14 de octubre, tras más de nueve horas de sesión, los diputados aprobaron parcialmente la iniciativa 5692, que incluye varias reformas al Código Penal que buscan designar a las maras y pandillas como grupos criminales organizados trasnacionales y terroristas.
Durante la plenaria, se presentó una enmienda para modificar el artículo 1 del proyecto de decreto con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, incluidas las pandillas. La propuesta, respaldada por 137 votos, busca establecer un marco jurídico para la identificación y tratamiento de estas redes delictivas, así como la creación de centros de privación de libertad de máxima seguridad y reformas a tipos penales y leyes conexas.
El tema de la respuesta que se debe dar a este flagelo ha causado debate durante las últimas semanas y se ha incrementado tras confirmarse la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II, la mayoría líderes de clicas del Barrio 18.
En ese sentido, el Legislativo instaló una mesa para recopilar las diferentes propuestas y profundizar en su análisis. De esta manera, se pretende crear una normativa fortalecida que realmente sea contundente para enfrentar esta situación.
En la fase final del debate, tras discutir y avalar parte de los artículos, el pleno aprobó con 122 votos a favor una moción privilegiada para poder someter el dictamen a fondo de revisión y la fecha fue fijada para el 21 de octubre para retomar esta discusión.
El decreto podría tener vida hasta la próxima semana, si en caso se tiene el cuórum necesario y si los diputados deciden avalar estas modificaciones.
Modificaciones avaladas en el Congreso
El avance en cuanto a la normativa para combatir las pandillas se logró tras varias horas de negociación entre las bancadas. En ese sentido, se planteó modificar algunos delitos y agregar otros. Algunas de las propuestas consensuadas hasta ahora son:
- El artículo 2 busca declarar a las maras y pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS), como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. La propuesta establece que la Fiscalía General de la Nación deberá realizar el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia para la designación, que tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser prorrogada.
- En las enmiendas se incluye sancionar con penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100,000 a Q300,000 a quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para participar en actividades delictivas.
- El artículo 11 propone aumentar las penas para quienes cometan obstrucción extorsiva de tránsito, con sanciones de hasta 18 años de prisión y medidas cautelares como la inmovilización de cuentas bancarias.
- Con el artículo 9, los diputados proponen ampliar delitos considerados como delincuencia organizada en Guatemala. Este busca adicionar nuevos delitos a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La propuesta incluye la inclusión de delitos como violación, agresión sexual, femicidio, reclutamiento ilícito de menores de edad, extorsión, enriquecimiento ilícito extorsivo, comercialización de vehículos robados y otras actividades ilícitas.
- Endurecer las sanciones por infringir prohibiciones para los detenidos, como tener ciertas cantidades de dinero, tener radios o teléfonos celulares, equipos para tener acceso a internet y drones.
- Nuevas penas para quienes cobren la "talacha", como se denomina dentro de la ley, y son cobros ilegales a privados de libertad a cambio de no dañar su integridad. Este sería sancionado de seis a ocho años de prisión y la pena se aumentará en una tercera parte si el condenado ocupa algún cargo de seguridad dentro del Sistema Penitenciario.
- Se aumenta la pena por el delito de extorsión, que a la fecha alcanzaba hasta los seis años de cárcel. Pero ahora, podrían alcanzar hasta los 12 años de privación de libertad y, si el delito es cometido por un marero, hasta los 18 años.
- Se crea el delito de enriquecimiento ilícito, que castiga con penas de 14 a 18 años de prisión.
- También se crea la figura de usura, con pena de 4 a 10 años de cárcel, más multas que van desde los Q200 mil hasta los Q500 mil.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7