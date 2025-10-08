Gobierno presenta la Ley Anti Pandillas al Congreso

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación, entregó oficialmente este miércoles 8 de octubre la iniciativa de "Ley Anti Pandillas" a la Dirección Legislativa del Congreso de la República con el objetivo de que se pueda iniciar el trámite respectivo para su eventual aprobación.
El titular de la cartera del Interior, Francisco Jiménez, la viceministra Claudia Palencia y otras autoridades de la institución, acudieron esta mañana a la sede del Legislativo para presentar la referida propuesta y otra más que busca que se apliquen ajustes en el sistema de penas.
Según dijo días atrás el presidente Bernardo Arévalo, las iniciativas se enfocan en nuevas reglas para perseguir a estos grupos criminales y en crear las medidas legales respectivas, que calificó como herramientas indispensables en el proceso de cambio del país y una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas en cuanto al tema de seguridad.