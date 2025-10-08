 Gobierno presenta la Ley Anti Pandillas al Congreso
Nacionales

Gobierno presenta la Ley Anti Pandillas al Congreso

Las autoridades del Ministerio de Gobernación entregaron dos propuestas de ley al Legislativo, enfocadas en ajustar el sistema de penas y nuevas reglas para perseguir a las pandillas.

Compartir:
La propuesta de Ley Anti Pandillas fue anunciada el pasado lunes, 6 de octubre, por el Gobierno., Omar Solís/Emisoras Unidas
La propuesta de Ley Anti Pandillas fue anunciada el pasado lunes, 6 de octubre, por el Gobierno. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación, entregó oficialmente este miércoles 8 de octubre la iniciativa de "Ley Anti Pandillas" a la Dirección Legislativa del Congreso de la República con el objetivo de que se pueda iniciar el trámite respectivo para su eventual aprobación.

El titular de la cartera del Interior, Francisco Jiménez, la viceministra Claudia Palencia y otras autoridades de la institución, acudieron esta mañana a la sede del Legislativo para presentar la referida propuesta y otra más que busca que se apliquen ajustes en el sistema de penas.

Según dijo días atrás el presidente Bernardo Arévalo, las iniciativas se enfocan en nuevas reglas para perseguir a estos grupos criminales y en crear las medidas legales respectivas, que calificó como herramientas indispensables en el proceso de cambio del país y una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas en cuanto al tema de seguridad.

En Portada

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvadort
Nacionales

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvador

10:27 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord históricot
Deportes

Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord histórico

11:22 AM, Oct 08
Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargost
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargos

10:43 AM, Oct 08
VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarcot
Nacionales

VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarco

08:05 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalSeguridad vialReal MadridLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos