 Arévalo anuncia nueva Ley contra Pandillas: Iniciativa clave
Nacionales

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillas

El Gobierno presentará dos propuestas al Congreso, las cuales plantean el ajuste de penas y nuevas reglas para perseguir a estos grupos criminales.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo y autoridades de la PNC y Gobernación, entre otras instituciones, durante la conferencia "La Ronda", el 6 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo y autoridades de la PNC y Gobernación, entre otras instituciones, durante la conferencia "La Ronda", el 6 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes 6 de octubre que trabaja en la elaboración de dos iniciativas de ley enfocadas en el combate a la criminalidad y violencia, pero específicamente en hacerle frente a las pandillas.

El presidente Bernardo Arévalo señaló esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que estas medidas legales que se plantean son herramientas indispensables en el proceso de cambio del país y una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas.

"(Se pretende) avanzar para construir un país que sea más seguro para las familias que habitan en todas las esquinas de nuestro territorio. Para lograr este gran proceso de cambios debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala y este es el crimen organizado", expresó.

Señaló que esta es una de las prioridades de su administración y se están implementando acciones concretas para lograrlo. Aseguró que muestra de ello es que la semana pasada fue graduada una de las promociones más grandes de la historia de Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitirá contar con mayor número de elementos policiales en las calles cuidando a las familias guatemaltecas.

Mientras tanto, hoy se anunciaron medidas legales para combatir la delincuencia en las dos áreas claves para el control del delito: ajustes en el sistema de penas y nuevas reglas para perseguir pandillas.

Las mismas serán entregadas al Congreso de la República esta semana, siendo dos iniciativas de ley con la misión clara y compartida de tener, por primera vez, una ley antipandillas de Guatemala.

"A pesar de los desafíos que encontramos constantemente en el sistema de justicia y en el Ministerio Público, que muchas veces garantiza la impunidad, en vez de hacer justicia, nuestra agenda de seguridad avanza. Mientras ellos siguen liberando a presuntos delincuentes cuando los capturamos una y otra vez, nosotros proponemos soluciones concretas para atender las necesidades de los guatemaltecos y las guatemaltecas que quieren poder vivir en paz y tranquilidad", aseguró.

Arévalo explica contenido de las propuestas

El mandatario agregó que estos dos proyectos, entre otros aspectos, contemplan:

  • La creación de una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros, la cual contará con mecanismos de vigilancia extrema que, dentro de los parámetros constitucionales, graben todo el contacto personal de los reclusos.
  • A discreción del director del Sistema Penitenciario, se permitirá el aislamiento de reclusos por hasta 30 días prorrogables.
  • Aumento de 8 a 15 años las penas por extorsión y usura.
  • Cualquier extranjero que practique la usura en el país será expulsado inmediatamente.
  • Serán inhabilitadas las cuentas bancarias y servicios financieros de todos los culpables de extorsión.
  • Modificación del Código Procesal Penal para eliminar la posibilidad de medidas sustitutivas para los delitos de obstrucción extorsiva del tránsito, exacciones intimidatorias y extorsión. Las penas tendrán que ser cumplidas en su cabalidad.

Finalmente, Arévalo indicó que confía en que el Congreso apruebe estas reformas con celeridad y ponga primero la seguridad del pueblo guatemalteco.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillast
Nacionales

Arévalo anuncia iniciativa de Ley Antipandillas

07:58 AM, Oct 06
Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carrilest
Nacionales

Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

06:30 AM, Oct 06
Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamorat
Farándula

Meryl Streep dedica emotivo discurso a José Rubén Zamora

06:23 AM, Oct 06
¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?t
Farándula

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3 y se llevó los 4 millones?

06:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos