Arévalo anuncia nueva Ley contra Pandillas: Iniciativa clave

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes 6 de octubre que trabaja en la elaboración de dos iniciativas de ley enfocadas en el combate a la criminalidad y violencia, pero específicamente en hacerle frente a las pandillas.
El presidente Bernardo Arévalo señaló esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que estas medidas legales que se plantean son herramientas indispensables en el proceso de cambio del país y una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas.
"(Se pretende) avanzar para construir un país que sea más seguro para las familias que habitan en todas las esquinas de nuestro territorio. Para lograr este gran proceso de cambios debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala y este es el crimen organizado", expresó.
Señaló que esta es una de las prioridades de su administración y se están implementando acciones concretas para lograrlo. Aseguró que muestra de ello es que la semana pasada fue graduada una de las promociones más grandes de la historia de Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitirá contar con mayor número de elementos policiales en las calles cuidando a las familias guatemaltecas.
Mientras tanto, hoy se anunciaron medidas legales para combatir la delincuencia en las dos áreas claves para el control del delito: ajustes en el sistema de penas y nuevas reglas para perseguir pandillas.
Las mismas serán entregadas al Congreso de la República esta semana, siendo dos iniciativas de ley con la misión clara y compartida de tener, por primera vez, una ley antipandillas de Guatemala.
"A pesar de los desafíos que encontramos constantemente en el sistema de justicia y en el Ministerio Público, que muchas veces garantiza la impunidad, en vez de hacer justicia, nuestra agenda de seguridad avanza. Mientras ellos siguen liberando a presuntos delincuentes cuando los capturamos una y otra vez, nosotros proponemos soluciones concretas para atender las necesidades de los guatemaltecos y las guatemaltecas que quieren poder vivir en paz y tranquilidad", aseguró.
Arévalo explica contenido de las propuestas
El mandatario agregó que estos dos proyectos, entre otros aspectos, contemplan:
- La creación de una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros, la cual contará con mecanismos de vigilancia extrema que, dentro de los parámetros constitucionales, graben todo el contacto personal de los reclusos.
- A discreción del director del Sistema Penitenciario, se permitirá el aislamiento de reclusos por hasta 30 días prorrogables.
- Aumento de 8 a 15 años las penas por extorsión y usura.
- Cualquier extranjero que practique la usura en el país será expulsado inmediatamente.
- Serán inhabilitadas las cuentas bancarias y servicios financieros de todos los culpables de extorsión.
- Modificación del Código Procesal Penal para eliminar la posibilidad de medidas sustitutivas para los delitos de obstrucción extorsiva del tránsito, exacciones intimidatorias y extorsión. Las penas tendrán que ser cumplidas en su cabalidad.
Finalmente, Arévalo indicó que confía en que el Congreso apruebe estas reformas con celeridad y ponga primero la seguridad del pueblo guatemalteco.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.