 Pandillas en Guatemala: alianzas y disputas territoriales
Nacionales

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?

La cartera de Gobernación explicó que existe una alianza del grupo "Los Caradura" y la pandilla del Barrio 18.

Compartir:
Agentes de la PNC capturan a un presunto pandillero., ilustrativa de archivo/PNC
Agentes de la PNC capturan a un presunto pandillero. / FOTO: ilustrativa de archivo/PNC

El tema de las pandillas ha estado presente durante décadas en Guatemala y en la actualidad ha tomado relevancia, pues las autoridades han señalado que reforzaron las estrategias para combatirlas y hacerles frente a delitos que surgen desde su interior, como extorsiones, asesinatos y narcomenudeo, entre otras.

Actualmente las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penitenciarios.

También se dio recientemente el asesinato del abogado de Aldo Duppie Ochoa, uno de los cabecillas de la pandilla 'Barrio 18', quien se encuentra en prisión desde hace varios años, y también representaba a la pareja del reo, María Marta Castañeda Torres, arrestada la semana pasada. Gobernación vinculó este crimen con temas relacionados con disputas entre pandillas.

Asimismo, las autoridades de la cartera del Interior han señalado que es justamente a este enfrentamiento que existe en los grupos de pandilleros y problemas dentro de las propias estructuras que también se han dado crímenes con altos niveles de violencia y múltiples víctimas en distintos puntos del país.

“Máquinas de matar”: Director de PNC explica problemática de pandillas en Guatemala

El director de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió a la situación del país en cuanto a la seguridad y justicia.

"Megaoperativo" en El Gallito y existencia de alianzas

En el marco de las acciones implementadas por las autoridades para hacerles frente a estructuras de pandillas vinculadas con delitos de asesinato y extorsión, el pasado fin de semana se implementó un "megaoperativo" en el que participaron 1 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil, que trabajaron en apoyo con el Ministerio Público y personal del Ejército. En ese contexto, se tuvo ingreso a áreas del barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Foto embed
Las fuerzas de seguridad llegaron a varios domicilios del Barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, para dar con varios grupos pandilleros. - PNC de Guatemala.

Este martes 9 de septiembre, durante el programa A Primera Hora, se conversó acerca del tema con la ministra de Gobernación en funciones, Claudia Palencia, quien reveló detalles sobre las operaciones de las pandillas que se han podido conocer mediante investigaciones.

Puntualmente sobre el operativo que se llevó a cabo en El Gallito, la funcionaria dijo que el grupo denominado "Los Caradura" hizo una alianza con la pandilla del Barrio 18 y por esos son los constantes pleitos entre la Mara Salvatrucha "MS" y "Los Caradura".

"Barrio 18 y Caradura ha sido una alianza que generaron. Más o menos alrededor de este año y entre el año pasado, la fuimos descubriendo con algunos aspectos de inteligencia e investigación. Pero, a través de los sucesos y hechos que se han visto en los últimos meses, hemos visto un ataque entre Caradura y Mara Salvatrucha, puesto que estos son rivales al momento de tener el control de los lugares donde se hace la distribución de droga. Por eso es que MS está en un constante pleito con Caradura y que Caradura encuentra un aliado en Barrio 18", explicó.

En ese contexto, dijo que era necesario ingresar al Barrio El Gallito, en seguimiento de la disputa de territorio que tienen la MS y "Los Caradura".

"Era importante porque son puntos de distribución que está queriendo tener MS, pero también son los que ha tenido históricamente los Caradura", compartió.

Según Palencia, con operativos de este tipo se busca retomar el control del Barrio El Gallito. Añadió que mantendrán presencia de las fuerzas de seguridad en el área, pero no en la misma cantidad que se tuvo el fin de semana.

Finalmente, la funcionaria compartió que para el desarrollo de este operativo de gran escala se pudo evitar la fuga de información porque se trabajó con equipos que tienen años de experiencia en estos temas.

* Escuche aquí la entrevista completa con la ministra en Funciones, Claudia Palencia:

En Portada

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?t
Nacionales

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?

11:07 AM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes socialesJusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos