Pandillas en Guatemala: alianzas y disputas territoriales

El tema de las pandillas ha estado presente durante décadas en Guatemala y en la actualidad ha tomado relevancia, pues las autoridades han señalado que reforzaron las estrategias para combatirlas y hacerles frente a delitos que surgen desde su interior, como extorsiones, asesinatos y narcomenudeo, entre otras.
Actualmente las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penitenciarios.
También se dio recientemente el asesinato del abogado de Aldo Duppie Ochoa, uno de los cabecillas de la pandilla 'Barrio 18', quien se encuentra en prisión desde hace varios años, y también representaba a la pareja del reo, María Marta Castañeda Torres, arrestada la semana pasada. Gobernación vinculó este crimen con temas relacionados con disputas entre pandillas.
Asimismo, las autoridades de la cartera del Interior han señalado que es justamente a este enfrentamiento que existe en los grupos de pandilleros y problemas dentro de las propias estructuras que también se han dado crímenes con altos niveles de violencia y múltiples víctimas en distintos puntos del país.
"Megaoperativo" en El Gallito y existencia de alianzas
En el marco de las acciones implementadas por las autoridades para hacerles frente a estructuras de pandillas vinculadas con delitos de asesinato y extorsión, el pasado fin de semana se implementó un "megaoperativo" en el que participaron 1 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil, que trabajaron en apoyo con el Ministerio Público y personal del Ejército. En ese contexto, se tuvo ingreso a áreas del barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
Este martes 9 de septiembre, durante el programa A Primera Hora, se conversó acerca del tema con la ministra de Gobernación en funciones, Claudia Palencia, quien reveló detalles sobre las operaciones de las pandillas que se han podido conocer mediante investigaciones.
Puntualmente sobre el operativo que se llevó a cabo en El Gallito, la funcionaria dijo que el grupo denominado "Los Caradura" hizo una alianza con la pandilla del Barrio 18 y por esos son los constantes pleitos entre la Mara Salvatrucha "MS" y "Los Caradura".
"Barrio 18 y Caradura ha sido una alianza que generaron. Más o menos alrededor de este año y entre el año pasado, la fuimos descubriendo con algunos aspectos de inteligencia e investigación. Pero, a través de los sucesos y hechos que se han visto en los últimos meses, hemos visto un ataque entre Caradura y Mara Salvatrucha, puesto que estos son rivales al momento de tener el control de los lugares donde se hace la distribución de droga. Por eso es que MS está en un constante pleito con Caradura y que Caradura encuentra un aliado en Barrio 18", explicó.
En ese contexto, dijo que era necesario ingresar al Barrio El Gallito, en seguimiento de la disputa de territorio que tienen la MS y "Los Caradura".
"Era importante porque son puntos de distribución que está queriendo tener MS, pero también son los que ha tenido históricamente los Caradura", compartió.
Según Palencia, con operativos de este tipo se busca retomar el control del Barrio El Gallito. Añadió que mantendrán presencia de las fuerzas de seguridad en el área, pero no en la misma cantidad que se tuvo el fin de semana.
Finalmente, la funcionaria compartió que para el desarrollo de este operativo de gran escala se pudo evitar la fuga de información porque se trabajó con equipos que tienen años de experiencia en estos temas.