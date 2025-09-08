 "Megaoperativo" permitió captura de 32 personas, incluidos los implicados en ataque en funeraria
Nacionales

"Megaoperativo" permitió captura de 32 personas, incluidos los implicados en ataque en funeraria

El presidente Bernardo Arévalo destacó que este operativo es "uno de los golpes más importantes al crimen organizado en las últimas décadas".

Más de 30 personas fueron capturadas en el marco del operativo., PNC
Más de 30 personas fueron capturadas en el marco del operativo. / FOTO: PNC

Las autoridades del Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo destacaron este lunes 8 de septiembre los resultados de un "megaoperativo" que se implementó el pasado fin de semana para hacerle frente a estructuras de pandillas vinculadas con delitos de asesinato y extorsión.

Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que se lleva a cabo periódicamente en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que el Ejecutivo continúa su lucha por la seguridad de los ciudadanos, combatiendo a estructuras de maras y narcotráfico.

Al referirse a las recientes acciones, destacó que se trata de "uno de los golpes más importantes al crimen organizado en las últimas décadas", donde se decomisaron armas, se localizaron indicios y se detuvo a cabecillas de grupos, entre estos, de Mara Salvatrucha.

"El esfuerzo por retomar el control de nuestras calles es una prioridad de este Gobierno y lo estamos haciendo sin claudicaciones, sin ceder ante sus presiones", enfatizó.

Detalles del operativo

El Ministerio de Gobernación confirmó que los allanamientos del fin de semana se llevaron a cabo en áreas del barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala, así como en Siniquinalá, Escuintla; y la cabecera departamental de Jutiapa.

La viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, señaló que 1 mil 500 agentes de las Fuerzas Especiales, de la División Especializada en Investigación Criminal y el Grupo de Acción Rápida trabajaron en conjunto con elementos del Ejército de Guatemala, en operaciones articuladas tras implementar labores de inteligencia para asegurar el operativo.

Agregó que, como resultado de las diligencias, fueron capturadas 19 personas en cumplimiento de órdenes de juez, siete en flagrancia y seis reos notificados en cárceles sobre nuevos delitos en su contra, para un total de 32 personas puestas a disposición de la justicia, todas miembros de la Mara Salvatrucha de diferentes subgrupos delincuenciales.

La funcionaria indicó que destaca la intercepción de un presunto pandillero que a bordo vehículo llevaba un fusil, una pistola y un radio comunicador con el que presuntamente que se encargaba de alertar a pandilleros sobre la presencia policial.

Detienen a implicados en ataque a funeraria

Mientras tanto, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, compartió que durante el operativo se logró la captura de objetivos de alto valor, sindicados de delitos como asesinato, extorsión y asociaciones ilícitas, vinculados al tema del narcomenudeo.

"Uno de los casos de más renombre, que fue el de la funeraria ocurrido en agosto pasado. Fue uno de esos casos en los cuales estaban involucradas precisamente estas personas que fueron capturadas el día de ayer", expuso.

Por este hecho murieron siete personas y otras tres resultaron heridas luego que un grupo armado ingresara a un espacio donde estaba siendo velado un pandillero y disparar en repetidas ocasiones contra los presentes.

