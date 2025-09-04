 Director de PNC: "El tema de las pandillas es el más complejo que ha vivido el país"
Nacionales

Director de PNC: "El tema de las pandillas es el más complejo que ha vivido el país"

El jefe policial, David Custodio Boteo, se refirió a la alerta emitida por la PNC con respecto a posibles ataques que se estarían planificando por parte de las pandillas contra fiscales, jueces y las fuerzas de seguridad.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El director de la PNC, David Custodio Boteo, en conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de una circular, emitió una alerta "urgente" luego  de tener conocimiento de posibles planificaciones desde lo interno de las  pandillas para atentar contra las autoridades.

De acuerdo con el documento, presuntamente los  integrantes de las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha tienen planes  para atacar a funcionarios del Organismo Judicial (OJ), fiscales del Ministerio  Público y elementos de las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, la PNC advirtió a sus diferentes  subestaciones sobre los riesgos inminentes y pidió reforzar las medidas de  seguridad y de autoprotección del personal policial, por lo que pidió que se  giraran las instrucciones respectivas.

El comisario general David Custodio Boteo,  director de la PNCl, amplió detalles sobre el tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

