Director de PNC: "El tema de las pandillas es el más complejo que ha vivido el país"

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de una circular, emitió una alerta "urgente" luego de tener conocimiento de posibles planificaciones desde lo interno de las pandillas para atentar contra las autoridades.
De acuerdo con el documento, presuntamente los integrantes de las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha tienen planes para atacar a funcionarios del Organismo Judicial (OJ), fiscales del Ministerio Público y elementos de las fuerzas de seguridad.
Ante esta situación, la PNC advirtió a sus diferentes subestaciones sobre los riesgos inminentes y pidió reforzar las medidas de seguridad y de autoprotección del personal policial, por lo que pidió que se giraran las instrucciones respectivas.
El comisario general David Custodio Boteo, director de la PNCl, amplió detalles sobre el tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.