PNC advierte: Alerta urgente por amenazas de pandillas

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de una circular, emitió este miércoles 3 de septiembre una alerta "urgente" luego de tener conocimiento de posibles planificaciones desde lo interno de las pandillas para atentar contra las autoridades.
De acuerdo con el documento, presuntamente los integrantes de las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha tienen planes para atacar a funcionarios del Organismo Judicial (OJ), fiscales del Ministerio Público y elementos de las fuerzas de seguridad.
Ante esta situación, la PNC advirtió a sus diferentes subestaciones sobre los riesgos inminentes y pidió reforzar las medidas de seguridad y de protección del personal policial, por lo que pidió que se giraran las instrucciones respectivas.
El presidente del Organismo Judicial, Teódulo Cifuentes, fue consultado ante esta situación y señaló que ya se han tomado las medidas necesarias.
Gobierno mantiene fuerte pugna con pandillas por el control de las cárceles
Las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penales.
"Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes", aseveró recientemente en una entrevista con EFE la directora de la organización no gubernamental Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.
"Lo que se percibe es que no hay inteligencia civil o inteligencia estratégica", añadió Ibarra, quien también es directora de la asociación Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS). En opinión de la experta, hay "un mal manejo del Sistema Penitenciario".
Ibarra resaltó, sin embargo, que en los Gobiernos anteriores "no se combatió" a los "crímenes que se planifican desde las cárceles" y que tienen a la población "a merced" de la delincuencia, pero la Administración actual que preside Bernardo Arévalo de León sí "los está combatiendo".
Las revueltas en las prisiones se han registrado de manera constante en las últimas semanas por parte de miembros de las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha', debido al traslado reciente de sus líderes a la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I.
Según analistas y el mismo Arévalo de León, el aislamiento los deja sin acceso a privilegios como visitas a su antojo y televisiones gigantes, además de mermar la planificación de crímenes como extorsiones a comerciantes en el exterior, planificadas desde los centros penales.