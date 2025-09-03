 PNC advierte: Alerta urgente por amenazas de pandillas
Nacionales

PNC alerta sobre posibles ataques de pandillas a jueces y fiscales

La institución de seguridad emitió una circular en la que expuso los riesgos inminentes ante planes de pandillas de atacar a las fuerzas de seguridad, personal del OJ y MP.

Compartir:
agentes-pnc-capturados-hurto-alimentos-emisoras-unidas-1.jpg,
agentes-pnc-capturados-hurto-alimentos-emisoras-unidas-1.jpg / FOTO:

La Policía Nacional Civil (PNC), por medio de una circular, emitió este miércoles 3 de septiembre una alerta "urgente" luego de tener conocimiento de posibles planificaciones desde lo interno de las pandillas para atentar contra las autoridades.

De acuerdo con el documento, presuntamente los integrantes de las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha tienen planes para atacar a funcionarios del Organismo Judicial (OJ), fiscales del Ministerio Público y elementos de las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, la PNC advirtió a sus diferentes subestaciones sobre los riesgos inminentes y pidió reforzar las medidas de seguridad y de protección del personal policial, por lo que pidió que se giraran las instrucciones respectivas.

El presidente del Organismo Judicial, Teódulo Cifuentes, fue consultado ante esta situación y señaló que ya se han tomado las medidas necesarias.

MP revela amenazas contra fiscales tras declaración sobre investigaciones por narcotráfico

El Ministerio Público compartió que las amenazas se encuentran en investigación y que se comunicó con la Fiscalía General de Estados Unidos para los efectos legales correspondientes.

Gobierno mantiene fuerte pugna con pandillas por el control de las cárceles

Las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penales.

"Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes", aseveró recientemente en una entrevista con EFE la directora de la organización no gubernamental Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.

"Lo que se percibe es que no hay inteligencia civil o inteligencia estratégica", añadió Ibarra, quien también es directora de la asociación Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS). En opinión de la experta, hay "un mal manejo del Sistema Penitenciario".

Ibarra resaltó, sin embargo, que en los Gobiernos anteriores "no se combatió" a los "crímenes que se planifican desde las cárceles" y que tienen a la población "a merced" de la delincuencia, pero la Administración actual que preside Bernardo Arévalo de León sí "los está combatiendo".

Las revueltas en las prisiones se han registrado de manera constante en las últimas semanas por parte de miembros de las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha', debido al traslado reciente de sus líderes a la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I.

Según analistas y el mismo Arévalo de León, el aislamiento los deja sin acceso a privilegios como visitas a su antojo y televisiones gigantes, además de mermar la planificación de crímenes como extorsiones a comerciantes en el exterior, planificadas desde los centros penales.

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos