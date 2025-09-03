 MP advierte amenazas a fiscales y abre investigación
Nacionales

MP revela amenazas contra fiscales tras declaración sobre investigaciones por narcotráfico

El Ministerio Público compartió que las amenazas se encuentran en investigación y que se comunicó con la Fiscalía General de Estados Unidos para los efectos legales correspondientes.

La fiscal general, Consuelo Porras, en mensaje dirigido a la población guatemalteca. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este miércoles 3 de septiembre que su personal ha recibido múltiples amenazas después de que la fiscal general, Consuelo Porras, reveló en una conferencia de prensa que se tenía en desarrollo una serie de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Por medio de un comunicado, la institución señaló que esta situación surgió tras la declaración pública emitida el pasado 21 de agosto donde se abordó el referido tema y también aspectos relacionados con lo dicho por la fiscal general de Estados Unidos sobre el supuesto uso del espacio aéreo guatemalteco como "puente" para actividades de narcotráfico vinculadas al Gobierno de Venezuela.

"Se han recibido múltiples amenazas verificadas contra fiscales y funcionaros del Ministerio Público. Estas amenazas, que ya se encuentran en investigación, constituyen un patrón reiterado de hostigamiento, intimidación y coacción, que busca interferir en el trabajo independiente (de la institución)", añadió.

Asimismo, aseguró que tales hechos se suman a una serie de ataques sistemáticos y graves violaciones a los derechos humanos de su personal, lo cual ha sido denunciado en distintas oportunidades por la entidad.

"De esa cuenta, ante dichas amenazas, se ha generado comunicación con la Fiscalía General de los Estados Unidos de América para los efectos legales correspondientes", añadió.

MP exige a Gobernación cumplir su deber de brindar protección

El Ministerio Público responsabilizó públicamente a las autoridades del Ejecutivo para dar seguimiento a este tipo de situaciones, pues resaltó que son las competentes de garantizar la vida, integridad y seguridad de toda la población, incluyendo al personal del Ministerio Público.

"Hemos exigido al Ministerio de Gobernación el cumplimiento pleno de su deber constitucional de brindar protección a quienes enfrentan la criminalidad con valor y legalidad", detalla el comunicado.

La fiscalía indicó que no tolerará ni permitirá que se utilicen métodos intimidatorios para frenar las investigaciones que correspondan y reiteró su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. También aseguró que ninguna amenaza detendrá su labor de garantizar el estricto cumplimiento de la ley.

