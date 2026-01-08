Misión de la OEA en Guatemala acompañó elección en el CANG

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala informó este jueves 8 de enero, que, en el marco de su mandato de acompañamiento a los procesos de elecciones de segundo grado previstos para 2026, dio seguimiento al desarrollo de la primera vuelta de la jornada electoral realizada el pasado lunes 5 de enero por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
La Misión detalló que se seleccionaron las dos planillas que participarán en la segunda vuelta para definir a los representantes titular y suplente ante la Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidaturas a magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Esta elección reviste especial relevancia institucional por el papel que dichas comisiones desempeñan en la integración y legitimidad de órganos clave para el funcionamiento del sistema democrático. La Misión reitera que su presencia tuvo como propósito contribuir, desde una perspectiva técnica, a la confianza, transparencia e integridad del proceso.", indicó dicha Misión
La Misión registró presencias identificadas como afines a planillas en áreas cercanas a los centros de votación y señalamientos de actividades proselitistas puntuales en el perímetro de al menos un centro.
Dicha Misión también constató la entrega de alimentos y bebidas en las afueras de un centro de votación, así como de pequeños grupos realizando llamados al voto en las cercanías de otro.
Adicionalmente, se reportaron transmisiones en vivo en redes sociales realizadas por simpatizantes e integrantes de planillas invitando a la participación.
"La Misión recuerda que, conforme a buenas prácticas internacionales, toda conducta que pueda interpretarse como incentivo indebido, presión o ventaja desproporcionada en el entorno inmediato de los centros debe ser prevenida, documentada y atendida por las autoridades competentes, para resguardar el principio de equidad y la libertad del sufragio.", señaló el comunicado de la Misión.
Además reiteró la disposición de brindar acompañamiento técnico orientado a fortalecer la institucionalidad democrática y la calidad de los procesos de elección gremial que, por su impacto, se encuentran vinculados al funcionamiento de instancias estratégicas del Estado.
Las planillas 4 y 5 que aspiran a integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) avanzaron a segunda vuelta, tras concluir el proceso de elección realizado la noche de este lunes 5 de enero.
La planilla 4 corresponde a Gregorio José Saavedra Zepeda como titular y a Edgar René Ortíz Romero como suplente, mientras que la planilla 5 es integrada como María Alicia Ovalle Gramajo, titular, y José Pablo Pacheco Samayoa, suplente.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*