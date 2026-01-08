 UE informa a guatemaltecos sobre ETIAS para viajes
Nacionales

La UE informa a guatemaltecos sobre el nuevo sistema de autorización de viajes ETIAS

La implementación del sistema no será inmediata, sino que contará con fases de adaptación.

Compartir:
Banderas de la Unión Europea (UE) y Guatemala., Mineco
Banderas de la Unión Europea (UE) y Guatemala. / FOTO: Mineco

La Unión Europea (UE) implementará a partir del último trimestre de 2026 el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un requisito de entrada para los ciudadanos no pertenecientes a la UE exentos de visado, como es el caso de Guatemala, dijo este jueves el jefe de misión adjunto del bloque en el país centroamericano, Mirko Puig.

La medida abarca el espacio Schengen, un área de libre circulación sin fronteras internas, que incluye a 26 países miembros de la UE y a cuatro países extracomunitarios.

Puig detalló que la implementación no será inmediata, sino que contará con fases de adaptación: inicialmente habrá un "período transitorio" de al menos seis meses durante el cual se recomendará obtener la autorización, aunque no se rechazará el ingreso a quien no la tenga.

Seguirá un "período de gracia" de otros seis meses, en el que se permitirá entrar una única vez sin el documento antes de que su uso sea estrictamente obligatorio.

Esta normativa afectará a cerca de 1.400 millones de personas que planeen realizar estancias cortas — de hasta 90 días en un período de 180 — en cualquiera de los 30 países suscritos al sistema.

Autorización digital

La autorización será totalmente digital, estará vinculada al pasaporte del viajero y tendrá una validez de tres años o hasta la caducidad del documento de viaje, lo que ocurra primero. Además, tendrá un coste de 20 euros, aunque se contemplan exenciones para ciertos grupos.

Puig recordó que poseer el ETIAS es una condición necesaria, pero "no garantiza la entrada", ya que la decisión final recae en el control fronterizo.

El funcionario enfatizó que el sistema busca reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, permitiendo un control previo de los visitantes exentos de visado, sin alterar la política de libre circulación para estancias de corta duración.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

La UE informa a guatemaltecos sobre el nuevo sistema de autorización de viajes ETIASt
Nacionales

La UE informa a guatemaltecos sobre el nuevo sistema de autorización de viajes ETIAS

04:50 PM, Ene 08
Guatemala, entre los países con mayor expansión económica en Latinoaméricat
Nacionales

Guatemala, entre los países con mayor expansión económica en Latinoamérica

04:19 PM, Ene 08
Matt Evans se incorpora a Los Angeles FC procedente de LAFC2t
Deportes

Matt Evans se incorpora a Los Angeles FC procedente de LAFC2

04:28 PM, Ene 08
Miniserie de Netflix logra superar a Stranger Things ¿De qué se trata? t
Farándula

Miniserie de Netflix logra superar a Stranger Things ¿De qué se trata?

03:53 PM, Ene 08

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos