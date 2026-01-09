 Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión
Nacionales

Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión

Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a los residentes en Sololá, a acudir al servicio de salud más cercano si presentan síntomas y evitar contacto con otras personas.

Compartir:
sarampión,
sarampión / FOTO:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó a la población sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión

En Portada

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025t
Nacionales

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025

12:01 PM, Ene 09
Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026

12:15 PM, Ene 09
Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolist
Internacionales

Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolis

02:17 PM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos