El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó a la población sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión
Nacionales
Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión
Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a los residentes en Sololá, a acudir al servicio de salud más cercano si presentan síntomas y evitar contacto con otras personas.
- por Nancy Alvarez
- 15:23, Ene 09 2026
-
