 Guatemala registra cinco casos positivos de sarampión
Nacionales

Salud confirma cinco casos positivos de sarampión

En seguimiento de un primer caso, las autoridades hicieron las pruebas respectivas y confirmaron más pacientes positivos a sarampión.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo (DEGR), dio a conocer este viernes 9 de enero que se han detectado cinco casos positivos de sarampión en el país.

Por medio de un comunicado, la cartera indicó que el pasado viernes, en seguimiento de mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, se le notificó de un caso positivo por sarampión en un adulto masculino de origen y residencia en El Salvador.

Ante esta situación, de inmediato se puso en marcha el protocolo correspondiente y en la investigación epidemiológica se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso realizado del 10 al 14 de diciembre de 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, en el que estuvieron presentes aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluyendo Guatemala.

Al determinarse esa exposición a la enfermedad, se activaron los equipos de respuesta inmediata y su búsqueda inicial permitió identificar cinco personas que presentaban cuadros de "caso sospechoso", así que se les tomaron muestras para su análisis.

"El Laboratorio Nacional de Salud (LNS) los ha confirmado como positivos a sarampión, mediante pruebas de biología molecular (PCR) y pruebas inmunológicas", aseguró el MSPAS en el comunicado.

Medidas por circulación del sarampión en Guatemala

Las autoridades de Salud indicaron que, en coordinación con las autoridades de salud localesy representantes de la congregación religiosa, se tomaron medidas en respuesta a la circulación del virus del sarampión en el país, entre estas:

  • Visita domiciliaria y entrevistas a las familias y contactos directos a quienes se les pondrá en aislamiento domiciliario hasta 21 días posteriores a la última exposición.
  • Búsqueda activa comunitaria en el área de residencias de los participantes.
  • Análisis de muestras adicionales de casos sospechosos y vigilancia epidemiológica exhaustiva.
  • Vacunación contra sarampión a los contactos cercanos que no cumplan con los requisitos de inmunidad o desconozcan su estatus vacunal.

Acerca de la enfermedad

El Ministerio de Salud informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación. Sus principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

La institución señaló que, ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

Emisoras  Escúchanos