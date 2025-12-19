 Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2
Nacionales

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2

El Ministerio de Salud confirmó la detección del primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala y emitió algunas recomendaciones.

Compartir:
El Ministerio de Salud ha priorizado algunos grupos vulnerables para la vacunación., Foto EFE
El Ministerio de Salud ha priorizado algunos grupos vulnerables para la vacunación. / FOTO: Foto EFE

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), informó la tarde de este viernes 19 de diciembre, que el pasado 18 de diciembre se confirmó la presencia de la variante K del virus de influenza A H3N2 en el país.

El caso corresponde a una paciente de 24 años quien inició con síntomas el 7 de diciembre. La paciente se encuentra estable y bajo manejo medico ambulatorio.

El Ministerio de Salud informó que las personas con las que la paciente, tuvo contacto también se encuentran estables.

"El MSPAS mantiene una vigilancia epidemiológica constante y confirma que la variante es similar a la influenza estacional. Su manejo clínico y procesos de vigilancia no cambian y la principal medida preventiva sigue siendo la vacunación.", indicó Salud. 

Vacunación

El Ministerio de Salud indicó que las personas de 60 años en adelante, personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras), niñas y niños de 6 a 35 meses, embarazadas, cuerpos de socorro, personal que labora en asilos y personal de salud se han priorizado para la vacunación.

La vacuna es segura, puede proteger contra esta variante y se encuentra disponible en los servicios de salud a nivel nacional.

En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, se recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud, usar mascarilla y evitar aglomeraciones para limitar contagios.

El Ministerio Salud indicó que continuará con la vigilancia epidemiológica, informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante.

Taxi se empotra en vivienda tras maniobra para evitar atropellar a varias personas en zona 3

El taxi quedó empotrado en una vivienda cerca de una venta de comida.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2t
Nacionales

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2

05:44 PM, Dic 19
Liga Nacional: Establecen inicio del Torneo Clausura 2026 t
Deportes

Liga Nacional: Establecen inicio del Torneo Clausura 2026

05:27 PM, Dic 19
Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfot
Nacionales

Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfo

03:46 PM, Dic 19
Los Buenos Días de Nueva Fabuestéreo da la bienvenida a Celeste Castro t
Farándula

Los Buenos Días de Nueva Fabuestéreo da la bienvenida a Celeste Castro

02:17 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Futbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Liga Nacionalredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos