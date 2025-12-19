Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), informó la tarde de este viernes 19 de diciembre, que el pasado 18 de diciembre se confirmó la presencia de la variante K del virus de influenza A H3N2 en el país.
El caso corresponde a una paciente de 24 años quien inició con síntomas el 7 de diciembre. La paciente se encuentra estable y bajo manejo medico ambulatorio.
El Ministerio de Salud informó que las personas con las que la paciente, tuvo contacto también se encuentran estables.
"El MSPAS mantiene una vigilancia epidemiológica constante y confirma que la variante es similar a la influenza estacional. Su manejo clínico y procesos de vigilancia no cambian y la principal medida preventiva sigue siendo la vacunación.", indicó Salud.
Vacunación
El Ministerio de Salud indicó que las personas de 60 años en adelante, personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras), niñas y niños de 6 a 35 meses, embarazadas, cuerpos de socorro, personal que labora en asilos y personal de salud se han priorizado para la vacunación.
La vacuna es segura, puede proteger contra esta variante y se encuentra disponible en los servicios de salud a nivel nacional.
En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, se recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud, usar mascarilla y evitar aglomeraciones para limitar contagios.
El Ministerio Salud indicó que continuará con la vigilancia epidemiológica, informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante.
