Perú advierte riesgo por brotes de influenza A H3N2

El Ministerio de Salud de Perú informó este jueves que el riesgo de brotes de la influenza A H3N2 subclado K en el país es de "leve a moderado", a pesar de que aún no ha sido identificado en Sudamérica, razón por la cual ha activado sus protocolos de vigilancia, ante los viajes por fiestas de fin de año.
En un comunicado, el Ministerio de Salud de Perú indicó que el virus de la influenza A H3N2 subclado K circula en el hemisferio norte por su temporada invernal y que en la región sudamericana el clima cálido "limita su propagación masiva". "A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica", precisó.
Sin embargo, el ministerio señaló en el texto que, ante el flujo de viajeros por fin de año, ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna.
Agregó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado.
Recomiendan vacunación
En ese sentido, recomendó la vacunación contra la influenza a los menores de 5 años y mayores de 60 años, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo.
El Ministerio de Salud de Perú dijo que quienes retornen de Europa o EE. UU. deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.
Los centros de prevención y control de enfermedades en Europa han reportado que los casos de influenza A H3N2 subclado K se han presentado en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia con un adelanto de tres a cuatro semanas antes que lo acostumbrado.
*Con información de EFE