 Perú advierte riesgo por brotes de influenza A H3N2
Internacionales

Perú advierte riesgo por brotes de influenza A H3N2

El Ministerio de Salud de Perú señaló que, ante el flujo de viajeros por fin de año, ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos
Covid-19, mascarillas, pandemia / FOTO: EFE

El Ministerio de Salud de Perú informó este jueves que el riesgo de brotes de la influenza A H3N2 subclado K en el país es de "leve a moderado", a pesar de que aún no ha sido identificado en Sudamérica, razón por la cual ha activado sus protocolos de vigilancia, ante los viajes por fiestas de fin de año.

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Perú indicó que el virus  de la influenza A H3N2 subclado K circula en el hemisferio norte por su temporada invernal y que en la región sudamericana el clima cálido "limita su propagación masiva". "A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica", precisó.

Sin embargo, el ministerio señaló en el texto que, ante el flujo de viajeros por fin de año, ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna.

Agregó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado.

Recomiendan vacunación

En ese sentido, recomendó la vacunación contra la influenza a los menores de 5 años y mayores de 60 años, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo.

El Ministerio de Salud de Perú dijo que quienes retornen de Europa o EE. UU. deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.

Los centros de prevención y control de enfermedades en Europa han reportado que los casos de influenza A H3N2 subclado K se han presentado en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia con un adelanto de tres a cuatro semanas antes que lo acostumbrado.

*Con información de EFE

En Portada

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989t
Nacionales

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989

12:14 PM, Dic 12
Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025t
Deportes

Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025

12:46 PM, Dic 12
EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis paísest
Nacionales

EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis países

01:15 PM, Dic 12
Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025t
Viral

Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025

09:10 AM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes sociales#liganacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos