Taxi se empotra en vivienda tras maniobra para evitar atropellar a varias personas en zona 3

Una persona resultó herida y varias con crisis nerviosa en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la tarde de este viernes 19 de diciembre en la 23 calle y 3ª avenida de la zona 3, Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, el piloto de un taxi tuvo que realizar una maniobra debido a que una persona se le habría atravesado en la ruta, así que buscó evitar atropellarla.
"Al intentar esquivarla, colisionó contra una vivienda y terminó empotrado en la misma", dijo Hans Lemus, vocero de la entidad de socorro.
Agregó que, tras perder el control del volante, el conductor del vehículo de alquiler también estuvo a punto de arrollar a más de 10 personas que comían en una carreta de venta de comida, pero pudo evitarlo.
Atienden a afectados
Los técnicos en urgencias médicas atendieron a varias personas que resultaron afectadas como consecuencia de este percance. Se indicó que el taxista sufrió una lesión en el hombro, por lo que se le brindaron los primeros auxilios. Además, se atendió a por lo menos tres personas que presentaban crisis nerviosa.