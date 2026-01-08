Oficial: Así queda la primera fecha del Torneo Clausura 2026

La Asamblea General de la Liga Nacional había establecido el inicio del Torneo Clausura 2026 para el miércoles 21 de enero de 2026, pero anoche, se dio a conocer el calendario oficial de juegos ya con fechas y horarios definidos para cada uno de los 12 clubes y de esta forma, el campeonato mayor del futbol guatemalteco arrancará un día ante, es decir, el martes 20 de enero con el duelo entre Xelajú vs. Aurora en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas.
La fecha 1 comenzará en el estadio quetzalteco con el duelo entre "Chivos" y "Aurinegros". Al día siguiente, miércoles 21 de enero, se celebrarán tres duelos: Cobán Imperial vs. Antigua a las 14:00 horas en el estadio José Ángel Rossi, Achuapa vs. Comunicaciones a las 16:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel y Malacateco vs. Marquense a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía.
Para el jueves 22 de febrero, los restantes juegos se desarrollarán en los siguientes horarios: Guastatoya vs. Mixco a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y Municipal vs. Mictlán a las 20:00 horas en un escenario deportivo por anunciarse. Todo apuntaría al estadio municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla.
Segunda fecha
El campeonato Clausura 2026 será rápido, ya que dos días después de culminada la fecha 1, los equipos participarán en la segunda fecha, la cual se jugará el sábado 24 y domingo 25 de enero.
Comunicaciones vs. Cobán Imperial (18:00 horas) y Marquense vs. Achuapa (20:00 horas) serán los juegos del sábado; Aurora vs. Municipal (11:00 horas), Mictlán vs. Guastatoya (13:45), Mixco vs. Malacateco (15:45) y Antigua vs. Xelajú (18:00 horas) serán los duelos dominicales.
La tercera fecha se jugará entre martes 27 y el jueves 29 de enero.
Municipal dos partidos fuera de casa
Anoche, se confirmó que Municipal recibió una inhabilitación de su estadio, el Manuel Felipe Carrera de El Trébol, por dos partidos, por lo cual, deberá utilizar otro escenario deportivo para sus partidos de local correspondientes a las fechas 1 y 3 del Clausura 2026.
El primer juego de local para Municipal será ante Mictlán el jueves 22 de enero y el segundo juego de local será ante Xelajú el miércoles 28 de enero. De momento, no se ha anuncia qué estadio utilizará Municipal para esos juegos. Aunque la sanción puede ser apelable y ser reducida la sanción.
De no ser reducida la sanción, Municipal debería jugar la cuarta fecha del Clausura 2026 en el estadio El Trébol ante Deportivo Guastatoya, juego programado para el sábado 31 de enero.