Se avecinan cambios en la Liga Nacional de Guatemala

El inicio del año 2026 marca también el arranque de una transformación importante en el fútbol guatemalteco. La Liga Nacional comienza una nueva etapa con cambios significativos en su estructura e identidad, comenzando por su nombre oficial. A partir del Torneo Clausura 2026, el certamen dejará de denominarse Liga Guate Banrural para adoptar una nueva identidad: Liga Bantrab.
Este cambio fue revelado a través de las redes sociales oficiales de la Liga Nacional, donde se presentó una renovada imagen gráfica y el anuncio del nuevo naming. El Banco de los Trabajadores (Bantrab) asumirá el rol de patrocinador principal, en lo que representa un movimiento estratégico que busca fortalecer la proyección del campeonato y acercar aún más el fútbol a la afición guatemalteca. En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre esta alianza.
La Liga Nacional se prepara para una nueva etapa en 2026
La denominación Liga Guate Banrural surgió tras un acuerdo con el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), firmado a finales de 2022 y oficializado en enero de 2023. Dicha alianza significó un respaldo financiero clave para los clubes y el impulso de proyectos de desarrollo, incluyendo el fortalecimiento de las categorías inferiores, iniciando formalmente con el Torneo Clausura 2023.
Desde este 1 de enero de 2026, Bantrab toma la posta como patrocinador oficial y ya ha comenzado a marcar su sello. En uno de los mensajes publicados en redes sociales se puede leer: "Aquí nadie es espectador. Todos los amantes del fútbol pronto serán convocados", acompañado del lema "La Liga nos une", que todo apunta a que será el eslogan oficial de esta nueva etapa del campeonato nacional.
Además del cambio de patrocinador, se anticipan otras novedades relevantes. Entre ellas destacan la presentación de un nuevo logotipo institucional para la Liga Nacional y la posible introducción de un nuevo trofeo que será entregado al club campeón. Estos anuncios formarán parte de una serie de revelaciones que, según las autoridades competentes, se darán a conocer en los próximos días, confirmando que el 2026 será un año de renovación y expectativas para el fútbol guatemalteco.